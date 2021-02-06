إشبيلية يصطدم ببرشلونة في كأس إسبانيا

المصدر: مدريد - أ ف ب

أسفرت قرعة نصف نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم عن قمة وصدام ساخن بين إشبيلية وبرشلونة، فيما يلعب أتلتيك بلباو مع ليفانتي، وتقام مباراتا الذهاب 10 الجاري في إشبيلية وبلباو، والإياب 3 مارس المقبل في كامب نو وفالنسيا، ويحتضن الملعب الأولمبي «لا كارتوخا» في مدينة إشبيلية المباراة النهائية 17 أبريل المقبل.

وحجز إشبيلية وبرشلونة بطاقتي دور الأربعة بشق النفس وتحديداً برشلونة الذي حقق «ريمونتادا» مثيرة أمام مضيفه غرناطة محولاً تخلفه بهدفين نظيفين حتى الدقيقة 88 إلى فوز 5 - 3 بعد التمديد، فيما وضع إشبيلية حداً لمغامرة الميريا من الدرجة الثانية وفاز عليه 1 - صفر.

وتعادل الفريقان 1 - 1 بملعب كامب نو في الجولة الخامسة من الدوري، أكتوبر الماضي علماً بأن الفارق بينهما نقطة واحدة في الليغا إذ يحتل الفريق الكاتالوني المركز الثاني برصيد 40 نقطة مقابل 39 نقطة لإشبيلية الرابع.

ويسعى برشلونة إلى بلوغ المباراة النهائية المرة 43 في تاريخه، علماً بأنه حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في البطولة برصيد 30 لقباً وآخرها عام 2018، أما إشبيلية فيطمح إلى الوصول للمباراة النهائية العاشرة في البطولة المتوج بلقبها خمس مرات وآخرها عام 2010.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز