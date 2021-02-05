بودابست مرشحة لاستضافة مباراة لايبزيغ وليفربول في دوري أبطال أوروبا

المصدر: أ ف ب

ذكرت وسائل الإعلام البريطانية الجمعة أن المحادثات جارية لنقل مباراة ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بين لايبزيغ الألماني وليفربول الانجليزي من لايبزيغ الى بودابست بسبب منع الضيوف من الدخول الى ألمانيا نظراً للقيود المفروضة في البلاد للحد من تفشي فيروس كوفيد-19.

ويستعد لايبزيغ لاستضافة ليفربول في 16 فبراير الحالي، لكن إقامة المباراة أصبحت مهددة بسبب حظر السفر الجزئي الذي فرضته ألمانيا في نهاية الأسبوع الماضي، كما أن وزارة الداخلية الالمانية اعلنت الخميس انه لن يُسمح للنادي الانجليزي، المتوج بلقب المسابقة القارية ست مرات، بالدخول الى المانيا.

وتحظر ألمانيا اعتبارا من السبت الماضي وحتى الـ17 من فبراير الحالي مبدئيا، الدخول عبر البرّ والبحر والجو لغالبية الأشخاص من خمس دول تشهد تفشيا واسعا لنسخ فيروس كورونا المتحوّرة هي المملكة المتحدة وإيرلندا والبرازيل والبرتغال وجنوب إفريقيا، وهو ما قد يعرقل رحلة ليفربول الى لايبزيغ لمواجهة فريق المدينة على ملعب "ريد بول أرينا" في 16 الجاري.

وتنص لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أن يجد لايبزيغ طريقة لاستضافة المباراة أو مواجهة خطر خسارتها صفر-3.

واوضحت التقارير أن الاتحاد الأوروبي يناقش استضافة المباراة على ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة المجرية.

وصرح متحدث باسم الاتحاد المجري لكرة القدم لوكالة فرانس برس أنه سيقبل أي طلب محتمل.

وقال مسؤول في لايبزيغ لوكالة فرانس برس الجمعة "كل شيء ما زال ممكنا لكن لم يتم اتخاذ قرار بعد. علينا التحقق من نقاط معينة".

وبدا مدرب لايبزيغ يوليان ناغلسمان واثقًا من اقامة المباراة في موعدها، وقال في مؤتمر صحافي "ألتزم بمبدأ أن المباراة لن تلغى. على أي حال، سنستعد بأفضل شكل ممكن للمحاولة واللعب بشكل جيد ضد ليفربول".

كما طرح قرار السلطات الألمانية علامة استفهام حيال المباراة الأخرى (الذهاب) التي طرفها أحد ممثليها، ويتعلق الامر ببوروسيا مونشنغلادباخ مع ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي والمقررة في 24 فبراير الحالي.

وبالفعل، لم يتأخر مونشنغلادباخ عن اعلان رغبته بنقل مباراته أمام سيتي في ذهاب الدور ثمن النهائي للمسابقة للعريقةإلى الدنمارك.

وقال ماكس إيبرل المدير الرياضي لبوروسيا "نبحث عن مكان للاستضافة. قدمنا طلباً إلى ميدجيلاند (الدنمارك)، ولكن أيضاً إلى أندية أخرى"، وتابع "الآن علينا أن ننتظر المكان الأنسب وما يعنيه من الناحية المالية، ولكننا مسؤولون عن اقامة المباراة".

وأكد إيبرل أن فرضية تبادل مباراتي الذهاب والإياب هو أمر غير مستبعد، حيث من المقرر أن تقام مباراة الإياب في 16 مارس المقبل.

وتأثرت المسابقة القارية العريقة كثيراً بفيروس كورونا الموسم الماضي حيث توقفت منذ مارس قبل أن يتخذ الاتحاد الأوروبي قراراً باستكمالها في بطولة مجمعة في العاصمة البرتغالية لشبونة في أغسطس الماضي بدون جمهور.

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