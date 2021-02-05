تهئنة مميزة من يوفنتوس لرونالدو في ذكرى ميلاده

المصدر: البيان الإلكتروني

أتم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي عامه السادس والثلاثون اليوم الجمعة رسميا، حيث لم يكن هناك احتفال أفضل من هدفيه بشباك إنتر ميلان.

وبمناسبة ذكرى ميلاده السادس والثلاثون، قام نادي يوفنتوس بإرسال رسالة لنجمه البرتغالي لتهنئته بذكرى ميلاده عبر موقعه على الإنترنت.

وقال يوفنتوس عبر موقعه: ’’وصلت أفضل هدية قبل أيام قليلة، لأن كريستيانو رونالدو الذي يبلغ من العمر 36 عاما يوم الجمعة ربما لم يكن بإمكانه الاحتفال بشكل أفضل من ثنائيته في سان سيرو يوم الثلاثاء مما سمح ليوفنتوس بالفوز على إنتر ميلان’’.

’’لقد مرت السنوات ولكن ما لم يتغير ورغبته الكبيرة في مواصلة العمل وتحسين نفسه والفوز وهي طريقة لفهم كرة القدم التي رافقته طوال مسيرته غير العادية والناجحة بشكل لا يصدق’’.

’’أرقام وجوائز كريستيانو رونالدو تتحدث عنه ولكن خلف آلة التهديف المثالية هناك عمل شاق وإنكار ذات غير عادي وكاريزما بدءًا من كل جلسة تدريب يضعها في خدمة زملائه في الفريق لمواصلة النمو معا’’

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