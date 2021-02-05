رونالدو 36 عاماً من الأرقام القياسية تعرف على أسرارها

المصدر: تقرير – عماد الدين إبراهيم

يحتفل العالم وعشاق الأرقام القياسية ومحبو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اليوم الجمعة بعيد ميلاده الـ36 وهو يتربع على قمة هدافي العالم بـ763 هدفاً أحرزها في المسابقات الرسمية، فضلا عن العديد من الأرقام القياسية على مدى السنوات الماضية.

أسلوب حياة

والسؤال الملح كيف نجح الدون في تحقيق كل هذه الأرقام على مدى مسيرته الماضية، ولازال يركض في الملاعب بروح مراهق في السابعة عشرة من عمره والسر يمكن في اللياقة البدنية العالية والبرنامج الغذائي الصارم الذي بات أسلوب حياة وليس برنامجا تدريبيا عابرا.

ويأكل رونالدو ست وجبات صغيرة في اليوم، أي يتناول الطعام كل 3 - 4 ساعات وذلك لدعم عملية الأيض السريعة التي يتمتع بها معظم الرياضيين.

عضلات قوية

ويسمح نظام رونالدو الغذائي أيضاً بأن يكون لديه عضلات قوية وكتل منخفضة الدهون. وللنجم اختصاصي تغذية يتابعه منذ أيامه في ريال مدريد.

ويأكل رونالدو الحبوب الكاملة والفواكه الطازجة والبروتينات الخالية من الدهن الموجودة في الأسماك، مثل سمك «سووردفيش» و«باس» و«بريم» وسمك القد. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه يتناول هذه الأسماك طازجة وغير مجمدة أبداً.

كثير من السلطة

ويوجد دائماً كثير من السلطة على طبق رونالدو، وفي الإفطار يأكل الجبن واللبن قليل الدسم وبعض الفاكهة والأفوكادو. ويعتبر الدجاج أحد الأطعمة السحرية في نظامه الغذائي لأنها غنية بالبروتين وقليلة الدهون.

تدريبات متوازنة

بالنسبة إلى التدريب، يتّبع رونالدو برنامجه الخاص، وهذا يشمل 5 جلسات تدريبية في الأسبوع، بالإضافة إلى السباحة وإجراء “البيلاتس”، وهو نظام لياقة بدنية تم تطويره في أوائل القرن العشرين يركز على استخدام العقل في السيطرة على العضلات، وهو روتين تكييف الجسم بما يساعد ليس على اكتساب المرونة فحسب، بل أيضا القوة والتحمل والتنسيق بعضلات الساقين والذراعين والبطن والظهر.

ضوابط صارمة

لكن الأمر ليس متروكا لرونالدو ليقرر الاستمرار في التدريب من عدمه، لأنه معروف بعشقه للتدريبات ويمكن الافراط ان يأتي بنتائج عكسية لذلك نجد إن مدربيه الشخصيين مجبرون على التدخل لمنعه من الإفراط في التدريب، رغم أنه من الصعب عليهم معرفة أين يضعون الحد الأقصى بالنظر إلى إمكاناته البدنية.

ويعد النوم مهما بالنسبة لأي رياضي بارز، ويهدف رونالدو إلى النوم لمدة 8 ساعات يوميا، ولذلك فهو يحاول قدر الإمكان الذهاب إلى النوم والاستيقاظ في الوقت نفسه كل يوم.

نجومية متواصلة

لذلك ليس غريباً أن يحقق رونالدو إنجازات غير مسبوقة فهو الهداف التاريخي لبطولة دوري الأبطال بإجمالي 134 هدفاً، والأكثر تسجيلاً في البطولة في موسم واحد (17 هدفاً) وأكثر لاعب تسجيلاً في أكبر عدد من مباريات متتالية بالبطولة (11 مباراة) والأكثر تسجيلاً في الأدوار الإقصائية بالبطولة (67 هدفاً) وهو اللاعب الوحيد الذي سجل في 3 نهائيات للبطولة والأكثر فوزاً بنهائيات (5)، وما زالت القائمة تطول في كل عام.

31 بطولة

وحصد رونالدو 31 بطولة خلال مسيرته، سواء على مستوى الأندية أو مع منتخب البرتغال، وتحقيق سلسلة لا حصر لها من الأرقام القياسية مع الأندية والشخصية أيضاً والتي بدورها تغذي طموحه النهم ورغبته في التفوق.

خط النهاية

ورغم اقترابه من خط النهاية في مسيرته الكروية، فإن نجم يوفنتوس الإيطالي يبدو بعيداً عن فكرة الاعتزال، بل ذهب إلى التصريح بأنه يرغب في الاستمرار بلعب كرة القدم حتى سن الأربعين.

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