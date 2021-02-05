بوكيتينو يحرم على نفسه تدريب 3 فرق

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، أنه لن يدرب فريق برشلونة الإسباني أبدا، وكذلك فريق أولمبيك مارسيليا.

وقال بوكيتينو في حوار مع راديو مونت كارلو: "في الحقيقة أنا قلت إنني لا أستطيع قيادة برشلونة. أنا حقا أحب إسبانيول. أمضيت 12 عاما كلاعب وخمس سنوات كمدرب. 17 عاما من عمري.. هذا النادي الذي قضيت فيه معظم الوقت. لقد أعطوني الفرصة لأصبح مدربا. ولهذا السبب، وبوجود التنافس الحالي بين النادين، لن أتولى مهمة تدريب برشلونة أبدا".

وأوضح: "كانت هناك معلومات، أنني كنت أتفاوض معهم؟ شائعات، هذه مجرد شائعات. هذا غير ممكن بالنسبة لي لأن اسمي ووجهي مرتبطان بإسبانيول. لدينا هوية تخصنا فقط. مع وجود هذا الشعور والانتماء إلى جزء من المدينة، أجد أنه من المستحيل العمل في برشلونة".

وأشار المدرب الأرجنتيني إلى أن ذلك ينطبق الآن على مرسيليا أيضا، بعد توليه مهمة تدريب باريس سان جيرمان الغريم التقليدي.

وسبق أن صرح ماوريسيو بوكيتينو عندما كان مدربا لنادي توتنهام هوتسبر الإنجليزي، بأنه لن يدرب فريق برشلونة الإسباني أبدا، و كذلك فريق أرسنال اللندني.، وفق "روسيا اليوم".

وتحدت تقارير صحفية حينها عن إمكانية تولي الأرجنتيني مهمة تدريب برشلونة خلفا للإسباني لويس إنريكي عندما كان مدربا للفريق الكتالوني، وخلافة الفرنسي أرسين فينغر مدرب أرسنال القطب الكروي الآخر لمدينة لندن.

ولكن بوكيتينو أغلق الباب أمام كلا الناديين للأبد في تصريحاته لوسائل الإعلام البريطانية التي قال خلالها: " لا أحب أن أتحدث عن الشائعات التي تربطني دوما ببرشلونة أو أرسنال".

وأضاف: "ولكن الاجتماع مع رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو (السابق) كان صحيحا، ولكنه جاء بمحض الصدفة فقط لا غير في أحد الحانات في برشلونة".

واستطرد: "أعرف بارتوميو منذ وقت طويل حتى قبل أن يصبح رئيسا لبرشلونة، كان هناك العديد من الناس حولنا، ورأونا ونحن نتبادل السلام، لقد كان اللقاء لمدة خمس دقائق فقط، وهذه هي الحقيقة فقط".

وأوضح حينها أيضا: "أنا مشجع لإسبانيول ولا أتحدث كثيرا، ولكن أن أقالني رئيس النادي دانييل ليفي في خلا سنوات قليلة سيكون من المستحيل أن أدرب أرسنال".

واستمر في حديثه: "بالنسبة لي من المهم أن أكون مخلصا، أنا أحب إسبانيول ولن أدرب برشلونة أبدا، الأمر نفسه مع توتنهام، وتدريب أرسنال أمر مستحيل الحدوث ".

وأحرز ماوريسيو بوكيتينو (48 عاما) 11 يوما فقط قبل يحرز أول لقب له مع باريس سان جيرمان، بفوز في مباراة كأس السوبر الفرنسي على حساب مرسيليا بالذات، الأمر الذي عجز عنه على مدار خمسة مواسم كاملة قضاها مع توتنهام، رغم وصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وكأس الرابطة الإنجليزية.

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