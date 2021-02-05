الأهلي المصري يضرب موعداً مع بايرن في نصف نهائي المونديال

المصدر: متابعة- البيان الرياضي

تأهل فريقا الأهلي المصري وتيغريس المكسيكي إلى الدور نصف النهائي من بطولة العالم للأندية، وضرب الأهلي موعداً مع بايرن ميونيخ يوم الإثنين المقبل، فيما يلعب تيغريس مع بالميراس البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس الأمريكية الجنوبية الأحد في الدور نفسه.

وفاز الأهلي أمس على الدحيل القطري 1 - 0، بهدف حسين الشحات في الدقيقة 30، وألغى الحكم هدفاً ثانياً للأهلي سجله بواليه في الدقيقة 38 بعد العودة لتقنية «VAR» فيما تغلب تيغريس على أولسان هيونداي الكوري الجنوبي «بطل آسيا» 2 - 1، وسجل هدفي الفريق المكسيكي المهاجم الفرنسي المخضرم أندريه بيار جينياك، وجاء أحدهما من ركلة جزاء.

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