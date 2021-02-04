الشرطة الألمانية تمنع بعثة ليفربول من الدخول لمواجهة لايبزج

المصدر: دب أ

صرحت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية اليوم الخميس بأن الشرطة الاتحادية رفضت طلبا لإصدار تصريح استثنائي لبعثة فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم لدخول البلاد.

بذلك لن يمكن إقامة مباراة ليفربول ولايبزج الألماني كما كان مقررا لها في السادس عشر من الشهر الجاري في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الداخلية : " القاعدة المعتمدة لديها استثناءات قليلة كما أنه لا يوجد لوائح خاصة للرياضيين المحترفين".

وتابعت أن الشرطة الاتحادية أبلغت نادي لايبزج ، اليوم الخميس، أن الطلب لا تنطبق عليه اللوائح في ذلك الوقت الاستثنائي.

وكانت ألمانيا قد قررت يوم السبت الماضي إغلاق حدودها أمام الرحلات القادمة من مناطق تتنشر بها سلالات مختلفة من فيروس كورونا المستجد، ، بما في ذلك بريطانيا ، ما لم يكونوا مواطنين ألمان أو أجانب يقيمون في ألمانيا، حيث يتم تطبيق الإجراءات حتى يوم 17 من الشهر الجاري.

وتنص قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على أن الفريق المضيف (لايبزج) عليه حل تلك المشكلة أو اعتباره خاسرا في المباراة.

وقد تكون أحد الخيارات هو إقامة المباراة في ملعب محايد، كما سيكون من الممكن إقامة مباراة الإياب في العاشر من مارس المقبل في لايبزج بدلا من ليفربول، وإذا لم يتمكن الفريق الألماني من إيجاد حل سيتم اعتباره خاسرا بنتيجة صفر/ 3.

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