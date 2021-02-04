الأهلي المصري يفوز على الدحيل ويتأهل للقاء بايرن ميونيخ

المصدر: دبي - ايهاب زهدي

حقق الأهلي المصري فوزاً صعباً على الدحيل بهدف وحيد سجله حسين الشحات في الدقيقة 30 من عمر مباراتهما بالدور الأول من كأس العالم للأندية، وتأهل الأهلي للقاء بايرن ميونيخ يوم الاثنين المقبل، في الدور نصف النهائي للمونديال.

ومالت السيطرة للأهلي في الشوط الأول، وسط غياب كامل للخطورة من الدحيل، والذي لجأ إلى الأداء الدفاعي بشكل كامل من منتصف ملعبه، مما ساعد الأهلي على الأخذ بزمام المبادرة الهجومية.

ونجح الأهلي من ترجمة سيطرته إلى هدف في الدقيقة 30، بعد كرة قطعها بواليا على حدود منطقة الجزاء، ومررها إلى زميله حسين الشحات، والذي راوغ المدافع، وسدد كرة مفاجأة أرضية سكنت شباك مرمى الدحيل.

ولم يغير الدحيل من طريقة أدائه رغم تأخره بهدف، وسجل بواليا هدفاً في الدقيقة 38، بعد انفراد صريح مع زكريا حارس الدحيل، إلا أن الحكم ألغى الهدف، بداعي تسلل مهاجم الأهلي، بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وكثرت أخطاء الأهلي في التمرير، وظهر التراجع البدني على لاعبيه، مما منح السيطرة للدحيل على الشوط الثاني، ليصبح الأكثر خطورة، ويتألق الشناوي حارس الأهلي في التصدي لأكثر من فرصة للتسجيل.

واحتسب الحكم 6 دقائق وقت بدل ضائع للمباراة، ليواصل الدحيل الضغط مع تراجع الأهلي إلى نصف ملعبه، مع محاولة لاعبين تهدئة الإيقاع، وإضاعة الوقت بشكل قانوني، ونجح الأهلي في الخروج ببطاقة التأهل من المباراة.

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