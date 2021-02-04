أول عقد لميسي مع برشلونة على منديل تحول لنصف مليار

المصدر: تقرير – عماد الدين إبراهيم

يحتفل الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، وعشاق نادي برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، الموافق الرابع من شهر فبراير الجاري، بالذكرى الـ 17 لتوقيع «البرغوث الأرجنتيني» عقده الاحترافي الأول مع النادي الكتالوني، فيما كان عقده الأول قبل بلوغه السن الرسمي في عام 2000، على ورقة منديل، تحولت الآن إلى نصف مليار، مع عقده الأخير في عام 2017.

العقد الاحترافي

وكان التوقيع الرسمي في الرابع من شهر فبراير لعام 2004، عندما أصبح قانونياً أن يوقع ميسي عقده الاحترافي الأول، انتهز برشلونة الفرصة في فبراير، وبعدما لفت اللاعب الأنظار بشدة، مدد النادي الكتالوني عقده في 2005، لمدة 5 أعوام في 2010، بشرط جزائي يصل لـ 150 مليون يورو.

ورقة منديل

وفي 14 ديسمبر 2000، وقع النادي أول عقد مع الصبي الأرجنتيني، الذي كان حينها لاعباً مغموراً لا يتجاوز عمره 12 عاماً، واللافت في العقد، أنه كان على منديل طعام، وشاءت الأقدار أن يكون «تاريخياً».

محفوظ في مصرف

وذكرت تقارير صحيفة إسبانية، أن المنديل موجود مع وكيل اللاعبين هوراسيو غاغيولي، الذي تولى إجراء المفاوضات نيابة عن ميسي مع برشلونة.

ويعيش غاغيولي حالياً في دولة أندورا، ويحتفظ بالمنديل الشهير في خزنة بمصرف «كريدت أندروا بنك».

عروض مرفوضة

وقال هوراسيو غاغيولي، إنه تلقى العديد من العروض من أصحاب الملايين لشراء المنديل، لكنه رفضها، مؤكداً أنه سيحافظ عليه، ولن يعيره إلا لنادي برشلونة، وبيّن: «أعتقد أن مكان هذا المنديل، هو متحف برشلونة»، معتبراً أن هذه الوثيقة غيّرت التاريخ الحديث للنادي.

نصف مليار

بحسب ما نشر على إل موندو، فإن راتب ميسي السنوي مع برشلونة في عقده الأخير، الذي وقعه في 2017، هو 138 مليون يورو، وذلك بالإضافة إلى متغيرات وحوافز.

وينص عقد ميسي، على تقاضي مبلغ 115 مليون يورو، بمجرد الموافقة على التجديد، بالإضافة إلى مكافأة ولاء، يتحصل عليها بعد قضاء فترة محددة في الكامب نو، وقد حصل الأرجنتيني، بحسب التسريب، على 92 % من إجمالي هذه المتغيرات.

أشارت إلـ "موندو" أيضاً، إلى أن الإجمالي الذي سيحصل عليه ليونيل ميسي مع نهاية هذا العقد، هو 555 مليوناً و237 ألفاً و619 يورو.

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