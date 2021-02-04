إندونيسيا وتايلاند تطالبان بتأجيل التصفيات الآسيوية

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

يدرس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023 إلى يونيو المقبل بدلاً من مارس، وإقامتها بنظام البطولة المجمعة، بعد أن تقدمت إندونيسيا وتايلاند بطلب التأجيل، بسبب الأوضاع الصحية للاستضافة، فيما تقدمت ماليزيا وتايلاند بخطابات تأييد للتأجيل، مع طلب استضافة التصفيات في حال إقامتها بنظام التجمع.

وكانت مباريات التصفيات قد تأجلت مرات عدة خلال الفترة الماضية، بسبب تأثيرات جائحة فيروس «كورونا».

وفور تلقي اتحاد الكرة صورة من خطاب الاتحادين الإندونيسي والتايلاندي بطلب التأجيل، بدأ الاتصالات المكثفة مع الاتحاد الآسيوي برفض التأجيل أو إقامة التصفيات بنظام التجمع، لأنه يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، ولا يخدم منتخبنا الوطني، الذي يستعد بقوة من أجل انطلاقة التصفيات مارس المقبل تحت قيادة الهولندي فان مارفيك.

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