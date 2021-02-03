نجاة ميرتنز لاعب نابولي من حادث انزلاق طائرة

المصدر: دبي ــ البيان

نجا دريس ميرتنز لاعب نابولي، من الموت بعد انزلاق طائرة خاصة على المدرج أثناء هبوطها في بلجيكا، وكان المهاجم البلجيكي عائداً على متنها إلى بلاده لرؤية أخصائي لعلاج إصابته في الكاحل الأيسر، والتي لم تلتئم بالكامل منذ الإصابة التي تعرض لها في 16 ديسمبر الماضي.

وانزلقت الطائرة لحظة هبوطها في مطار ديورن في أنتويرب، بسبب هطول أمطار غزيرة على المدينة، ولم يتمكن الطيارون من الحفاظ بمسار الطائرة على المدرج، ومضت إلى الأمام أكثر مما كان مخططاً لها، لتستقر على العشب، ولحسن حظ ميرتنز، لم يتعرض لأي أذى في الحادث.

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