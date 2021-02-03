حفيد موسوليني يحترف في لاتسيو

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

وقع رومانو فلورياني، حفيد الدكتاتور الفاشي الإيطالي بينيتو موسوليني، عقداً احترافياً مع لاتسيو، النادي الذي قضى سنوات في نفي صلته بالجماعات الفاشية اليمينية المتطرفة.

وقام رومانو الظهير الأيمن الواعد، بعد بلوغه 18 عاماً، بتوقيع عقد احترافي مع لاتسيو أحد أندية دوري الدرجة الأولى الإيطالي، بعد سنوات قضاها في أكاديمية نادي روما، ومشاركته مرتين في تشكيلة فريق الشباب بنادي روما.

وفي الوقت الذي رفضت فيه أليساندرا والدة اللاعب الشاب، وهي نائبة سابقة، الانجرار إلى السياسة، وأصرت على أن تركيز رومانو كان على مسيرته الكروية أكثر من أي قضايا سياسية، فإن هناك مخاوف من أن ظهور اسم موسوليني على قميص لاتسيو.

ويتوقع أن يتسبب العقد الرسمي للظهير الأيمن، في إثارة الجدل نظراً لعلاقات النادي السابقة مع الجماعات الفاشية اليمينية المتطرفة، والمعروف أن بينيتو موسوليني، كان ديكتاتور إيطاليا سيئ السمعة خلال الحرب العالمية الثانية، قبل أن يحاول في نهاية الصراع الفرار، ليتم تعقبه وإعدامه.

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