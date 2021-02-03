غدا انطلاق مونديال الأندية والقيمة السوقية للاعبين المشاركين تبلغ مليار يورو

المصدر: وام

كشف موقع " ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص في حسابات القيمة السوقية للاعبين والأندية والأرباح أن القيمة السوقية للاعبي الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي ستنطلق غدا من الدوحة بمشاركة اندية بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا، وبالميراس البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس، وتيجريس أونال المكسيكي بطل الكونكاكاف، وأولسان هيونداي الكوري بطل آسيا، والأهلي المصري بطل إفريقيا، والدحيل القطري بطل الدوري القطري" الدولة المستضيفة"، تبلغ 1.03 مليار يورو.

وتؤكد البيانات التفصيلية الصادرة عن الموقع ان هناك تفاوتا كبيرا بين القيمة السوقية للأندية المشاركة، حيث ان بايرن ميونيخ وحده تبلغ القيمة السوقية للاعبيه 888 مليون يورو، ويأتي بعده في المركز الثاني نادي بالميراس البرازيلي بقيمة سوقية تبلغ 95.5 مليون يورو للاعبيه، ثم نادي تيجريس اونال المكسيكي بقيمة 59.4 مليون، ثم الدحيل القطري بقيمة 33 مليون يورو، فيما يحتل الأهلي المصري المركز الخامس بقيمة سوقية للاعبيه تبلغ 25.5 مليون يورو، وأخيرا هيونداي الكوري بقيمة سوقية تبلغ 19 مليون يورو.

و يلعب فريقا تيجريس أونال وأولسان هيونداي، ثم يلتقي بعدهما فريقا الأهلي المصري والدحيل القطري في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء. وتعد بطولة كأسي العالم للاندية أس العالم للأندية من بطولات كرة القدم الدولية التي تم استحداثها من قبل الإتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا"، وقد تم إنشاء هذه البطولة في عام 1999 تعويضاً لمسابقة كأس "الإنتركونتينتال"، حيث تشارك في هذه البطولة ألأندية أبطال الاتحادات القارية من أجل تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص للتعرف على أقوى الأندية في العالم من خلالها، وذلك لكي يكون بطلاً لجميع الاتحادات القارية الستة بعدما كانت لاتحاديين قاريين فقط.

وسبق لأندية شباب الأهلي والوحدة والجزيرة والعين الإماراتية المشاركة في تلك البطولة أعوام 2009، و2010، و2017، و2018، حينما استضافتها الإمارات في تلك النسخ الأربع، وكانت أفضل نتيجة تحققت لآسيا في تاريخ تلك البطولة هي صعود ناديي كاشيما أنتيليرز الياباني و العين الإماراتي للمباراة النهائية في نسختي 2015 و 2018 ، وحصولهما على المركز الثاني.

ومثّل غرب القارة في تلك البطولة أندية الهلال، الاتحاد، النصر /السعودية/، شباب الأهلي، الوحدة، الجزيرة، العين /الإمارات/ بالإضافة لفريق السد القطري الذي شارك مرتين.

وفي المجموع سجلت أندية غرب آسيا 9 مشاركات في البطولة العالمية، نجحت خلالها في بلوغ النهائي مرة واحدة عام 2017 عن طريق العين، مقابل بلوغ الدور نصف النهائي في أربع مناسبات أخرى. ولعبت أندية غرب آسيا 27 مباراة في تاريخ البطولة، نجحت خلالها في تحقيق 12 فوز، مقابل 15 خسارة.

وأكدت هذه الأندية قوتها الهجومية من خلال تسجيل 42 هدفا.

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