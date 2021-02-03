مانشستر يونايتد يدك شباك ساوثهامبتون بتسعة أهداف

المصدر: أ ف ب

استغل مانشستر يونايتد النقص العددي في صفوف ضيفه ساوثهامبتون الذي طرد أحد لاعبيه بعد دقيقتن على بداية المباراة ثم الآخر قبل نهايتها بأربع دقائق ليدك شباكه بتسعة أهداف بلا مقابل في المرحلة الثانية والعشرين من بطولة انجلترا لكرة القدم.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 44 نقطة ليتساوى بالنقاط مع جاره مانشستر سيتي المتصدر الذي يلتقي مع بيرنلي الأربعاء ويملك مباراة مؤجلة أخرى.

وعادل مانشستر يونايتد رقمه القياسي في عدد الأهداف خلال مباراة في الدوري الممتاز منذ أن تغلب على ايبسويتش تاون بالنتيجة ذاتها عام 1995 في مباراة سجل فيها مهاجمه السابق اندي كول 5 اهداف.

في المقابل، سبق لساوثهامبتون أن مني بخسارة مماثلة أمام ليستر سيتي في 25 أكتوبر عام 2019.

واستعاد مانشستر من خلال هذا الفوز نغمة الانتصارات بعد سقوطه المخيب على ملعبه أمام شيفيلد يونايتد 1-2 منتصف الأسبوع الماضي ثم تعادله سلبا خارج ملعبه مع أرسنال السبت.

ولم تمض دقيقتان حتى رفع الحكم مايك دين البطاقة الحمراء في وجه لاعب ساوثهامبتون السويسري الكسندر يانكيفيتس ابن الـ 19 عاما الذي كان يخوض أول مباراة رسمية له في صفوف فريقه وذلك لتدخله العنيف على الاسكتلندي سكوت ماكتوميني، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

وافتتح الظهير الأيمن ارون وان بيساكا التسجيل لأصحاب الأرض متابعا كرة عرضية من مسافة قريبة داخل الشباك (18)، ثم أضاف ماركوس راشفورد الثاني رافعا رصيده إلى 16 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وأضاف مدافع ساوثهامبتون البولندي يان بنداريك الهدف الثالث عندما حول عرضية راشفورد إلى هدف خطأ في مرمى فريقه (34)، ثم استثمر الأوروغوياني ادينسون كافاني كرة عرضية متقنة من لوك شو ليتابعها برأسه داخل الشباك (39).

وأضاف الشياطين الحمر الخامس بواسطة البديل الفرنسي انتوني مارسيال الذي سيطر على كرة "لوب" مررها له صانع الألعاب البرتغالي برونو فرنانديش وأطلقها قوية على الطاير في سقف الشباك (69)، قبل أن يسجل ماكتوميني السادس بتسديدة من خارج منطقة الجزاء (72).

وسجل فرنانديش السابع من ركلة جزاء بعد عرقلة بدناريك لمارسيال داخل المنطقة ليرفع الحكم في وجهه البطاقة الحمراء، ثم سجل مانشستر الهدفين الثامن والتاسع في الرمق الأخير بواسطة مارسيال من مسافة قريبة (90)، والبديل الويلزي دانيال جيمس (90+3).



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