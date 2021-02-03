الجزائري بن رحمة أغلى صفقات الميركاتو الشتوي في أوروبا

المصدر: البيان الإلكتروني

تصدر الدولي الجزائري سعيد بن رحمة لاعب وست هام الإنجليزي قائمة أغلى صفقات الميركاتو الشتوي الذي كان استثنائيا هذا الموسم بسبب الوضع الاقتصادي للأندية، والذي تأثر بسبب فيروس كورونا.

ونشرت صحيفة "فرانس فوتبول" أمس قائمة ضمت 20 لاعبا انتقلوا إلى أندية تنشط في مختلف الدوريات الأوروبية، وحل اللاعب السابق" لبرنتفورد" في المركز الأول بعملية تحويل بلغت23.1 مليون أورو.

وفيما يلي أغلى 10 صفقات في المركاتو الشتوي في مختلف الدوريات الأوروبية:

1- سعيد بن رحمة، من برينتفورد إلى وست هام (23.1 مليون أورو).

2- سيباستيان هالر، من وست هام إلى أياكس أمستردام (22.5 مليون أورو).

3- أحمد ديالو، من أتالانتا إلى مانشستر يونايتد (21 مليون أورو).

4- كريبين دياتا، من إف سي بروج إلى موناكو (20 مليون أورو).

5- دومينيك زوبوسزلاي، من سالزبورغ إلى لايبزيغ (20 مليون أورو).

6- نيكولو روفيلا من جنوة إلى جوفنتوس (18 مليون أورو).

7- باولينهو، من سبورتينغ براغا إلى سبورتنغ لشبونة البرتغالي (16 مليون أورو).

8- مورجان سانسون، من مارسيليا إلى أستون فيلا (15.8 مليون أورو)

9- بيدرو، من فيورنتينا إلى فلامينغو (14 مليون أورو).

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