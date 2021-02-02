"إل موندو" تتحدى: حصول كاتالونيا على الاستقلال يمنح ميسي الحرية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

واصلت صحيفة "إل موندو"، التحدي وكشفت عن تفاصيل جديدة أخرى في عقد الأسطورة الأرجنتيني ميسي مع ناديه برشلونة، بعدما فجرت "حقل ألغام" في عدد سابق بالكشف عما يحصل عليه اللاعب من النادي الاسباني العريق، والذي يهدد مستقبل برشلونة في ظل الأزمة المالية الحالية، والتي تعاني منها كرة القدم العالمية، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتزعم الصحيفة أن برشلونة طالب ميسي، مقابل وضع القلم على الورق في أكبر عقد في تاريخ الرياضة، بـ "الاندماج في المجتمع والثقافة الكاتالونية"، وأن برشلونة يتطلع إلى بذل قصارى جهده لتحسين فهم ميسي للغة الكاتالونية.

وينص العقد أيضاً على أن ميسي يجب أن يتبنى سلوكاً شخصياً مناسباً وإيقاعاً للحياة، وألا يتورط في المنشطات أبداً، وكان أبرز البنود، وجود اتفاق في العقد من شأنه أن يسمح لميسي بأن يصبح لاعباً حراً، إذا حصلت كاتالونيا على الاستقلال، لأنه في هذه الحالة سيتم طرد برشلونة من اللعب في الدوري الاسباني، للعب في الدوري الكتالوني.

ويأتي الكشف الجديد، بعد أن كشفت الصحيفة عن حصول ميسي على 555.237.619 يورو، مع نهاية مدة عقده خلال يونيو المقبل، والذي تم توقيعه منذ عام 2017، وعندها يتمكن ميسي من المغادرة دون مقابل، كشفت صحيفة "إل موندو" عن المزيد من البنود المذهلة في صفقته.

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