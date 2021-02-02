كلوب يزف خبراً سيئاً لجمهور ليفربول

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد المدير الفني لنادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب، أن المدافع الكاميروني جويل ماتيب، سيغيب عن "الريدز" في الفترة المتبقية من الموسم الحالي، بسبب إصابة في أربطة الكاحل، وفقاً لروسيا اليوم.

وأصيب ماتيب خلال تدخله لإيقاف مهاجم توتنهام، الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، في الشوط الأول من اللقاء الذي انتهي بفوز ليفربول 3-1 في لندن يوم الخميس الماضي.

وكشف التشخيص المتعمق للإصابة، أن ماتيب لن يكون قادرا على لعب أي مباراة أخرى في الموسم الحالي.

وقال كلوب لموقع "Liverpoolfc.com" عن تشخيص إصابة ماتيب: "للأسف، اكتشفنا الآن بعد أن نظر جميع المتخصصين للإصابة أن جويل سيغيب لبقية الموسم. لكنه سيكون جاهزا لفترة إعداد الموسم المقبل، وفي النهاية سيتم ترتيب كل شيء".

وأشاد كلوب بجهود صاحب القميص رقم 32 الذي خاض مباراة توتنهام وهو مصاب وضحى من أجل الفريق، وأضاف: "إصابة (مدافعنا الأساسي) جو غوميز، جعلتنا دائما نعتمد على ماتيب عندما يكون قادرا على اللعب. لقد كان حقا غير محظوظ لأنه كان تحديا رائعا قام به في الواقع، لقد أنقذنا في تلك اللحظة في مباراة توتنهام عندما فاز بالتدخل ضد سون. لكنه أصيب في كاحله وخاض المباراة مصابا وهو الآن سيغيب لبقية الموسم، لذا يمكنك أن تتخيل كم حاول البقاء في الملعب وحاول مساعدتنا. سننتظره، لديه الآن ما تبقى من هذا الموسم، ثم الصيف، ثم فترة الإعداد وسيكون جاهزا مرة أخرى".

وينضم ماتيب بذلك إلى زملائه المدافعين الذين سيغيبون عن ليفربول لفترة طويلة بسبب الإصابة، وهم جو غوميز، وفيرغيل فان دايك، ومع ذلك، فقد تم تعزيز خيارات كلوب الدفاعية من خلال وصول بن ديفيز، وأوزان كاباك، في الموعد النهائي قبل غلق سوق الانتقالات الشتوية أمس الاثنين.

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