3.5 ملايين دولار قيمة الهدف الواحد من ميسي

المصدر: (دبي – زياد فؤاد)

لا يزال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يشغل صحافة العالم، ليس فقط بأخبار تألقه وأهدافه ومعدل صناعته للأهداف، ولكن أيضاً بالكم الخرافي من الأموال التي حصل عليها النجم الأرجنتيني من ناديه الإسباني خلال مسيرته، وبصفة خاصة العقد الأخير المبرم في 2017 بينه وبين ناديه والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وبعد أن ذكرت صحيفة إلموندو الإسبانية تقاضي اللاعب لمبلغ 674 مليون دولار من ناديه الإسباني، كقيمة التعاقد، بالإضافة إلى المكافآت وحقوق الدعاية، وغيرها من النثريات، ردت صحيفة أوليه الأرجنتينية على إلموندو ولكن ليس بلغة الأموال، وإنما بلغة الأهداف، حيث نشرت إجمالي ما حققه ميسي مع برشلونة خلال مسيرته مع النادي الإسباني.

ووفقاً لأوليه الأرجنتينية، سجل ميسي خلال مسيرته 650 هدفاً، وصنع 260 هدفاً، وشارك في 755 مباراة مع البلاوغرانا، وهو إجمالي مسيرة ميسي التي بلغت 16 عاماً مع الفريق الإسباني، بينما كانت إلموندو تتحدث عن المواسم الأربعة المنقضية فقط والعقد الأخير للاعب مع برشلونة، ولم تتحدث عن إجمالي ما تقاضاه النجم الأرجنتيني خلال مسيرته، وبالتالي فخلال المواسم الأربعة فليونيل ميسي سجل إجمالي 197 هدفاً، مقابل الـ674 مليون دولار التي تقاضاها عن تلك المواسم، وبناء عليه فالهدف الواحد من ميسي قيمته ما يقرب من 3 ملايين ونصف المليون دولار (3.421.319.79)، وهي أغلى قيمة لهدف في التاريخ السابق وربما القادم أيضاً!

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