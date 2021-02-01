تعرف على هوية من قام بتسريب عقد ميسي

المصدر: تقرير – عماد الدين إبراهيم

بات بما لا يدع مجالا للشك ان من قام بتسريب عقد ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة، شخص من داخل مجلس الإدارة السابق الذي كان ميسي السبب الرئيسي الذي اجبرهم على تقديم الاستقالة، خاصة رئيس النادي السابق ماريا بارتوميو والذي استقال في أكتوبر 2020، وكان من ضمن مهامه متابعة سوق الانتقالات وتجديد عقود اللاعبين وعقد الصفقات، كما كان واجهة النادي في مجال إدارة الأعمال.

مقاضاة الخمسة

وكان ميسي قد قرر مقاضاة صحيفة الموندو بالإضافة إلى الأشخاص الخمسة الذين كانوا على علم بهذا العقد داخل نادي برشلونة السابق في مقدمتهم الرئيس السابق بعد ان كشف تقرير صحفي نشرته صحيفة "الموندو" عن تفاصيل عقد ليونيل ميسي الأخير الذي وقع عليه مع برشلونة في 2017، والذي يتضمن بنودًا مثيرة للجدل ترفع إجمالي العائد للاعب إلى أكثر من 555 مليون يورو.

تزايد الشكوك

وتزايدت الشكوك حول ان من سرب العقد هو رئيس النادي السابق ماريا بارتوميو بعد التصريحات النارية التي ادلى بها اليوم خورخي فالدانو، أسطورة نادي ريال مدريد.

وقال فالدانو، في تصريحات لإذاعة "أوندا سيرو": "بالطبع لقد فوجئت بالرقم الفلكي الذي يحصل عليه ليو ميسي مقابل عقد مدته أربع سنوات، فهي تبدو مثل أرقام العقود الأمريكية الكبيرة".

لوم الموندو

وأضاف "ولكنني ألوم على كاتب الموضوع في صحيفة الموندو وأنه نشر ذلك تحت عنوان أن ميسي السبب في خراب برشلونة ووضعه الاقتصادي، أرى أنه غير عادل تماماً".

خراب برشلونة

وأوضح: "خراب برشلونة يتحمله أكثر القرارات الخاطئة من الإدارة، والأخطاء في العمل بسوق الانتقالات من تعاقدات ورحيل لاعبين وليس لميسي".

فشل متواصل

وذكر أسطورة ريال مدريد الأسبق أن هناك تعاقدات تم الدفع فيها أرقام كبيرة رغم أنها لم تسحق ذلك، كما أشار إلى رحيل لويس سواريز الذي يتألق حاليًا مع أتلتيكو مدريد والذي يبدو أنه رحل في صفقة انتقال حر.

ادانة واضحة

وهذه التصريحات تؤكد ان من له مصلحة في تبيض وجه مجلس الإدارة السابق في مواجهة ميسي هو مجلس الإدارة السابق الذي حسر معركته مع ميسي بدعم جماهيري طالب بإقالة او استقالة ماريا بارتوميو ومجلسه الفاشل .

دفاع قوي

وأيضا من القرائن التي تدين مجلس برشلونة السابق رفض فيكتور فونت، المرشح لرئاسة نادي برشلونة الإسباني، الهجوم على ليونيل ميسي نجم الفريق، بعد تسريب عقده الأخير مع النادي، والذي تم وصفه بـ"الفرعوني".

لم يدمر برشلونة

وفي الوقت الذي وصفت "موندو ديبورتيفو" العقد بأنه فرعوني، باعتباره الأضخم في تاريخ الرياضة، بحسب وصف الصحيفة، قال فونت عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقد قاد برشلونة لانتصارات حتى آخر يورو حصل عليه، ميسي لم يدمر برشلونة".

افضل لاعب

وواصل: "على العكس، إنه أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم ونريد بقاءه معنا إلى الأبد".

ويحصل ميسي بموجب العقد الحالي على ما يسمى ببدل ولاء وإخلاص للنادي الذي لم يتركه منذ انضم له ناشئاً في 2000، بقمية 78 مليون يورو.

الرئيس القادم

ويعد فونت ثاني أقوى المرشحين لتولي رئاسة البارسا بعد خوان لابورتا الذي حصل على أكثر التوقيعات لدخول السباق الرئاسي.

وتعتبر مسألة بقاء ميسي في برشلونة هي النقطة الأبرز في ملفات النادي لدى الرئيس القادم للفريق.

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