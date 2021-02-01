يونايتد يؤمن مارسيال وعائلته بعد تلقيهم تهديدات بالقتل

المصدر: دبي- البيان الرياضي

عزز نادي مانشستر يونايتد، الإجراءات الأمنية حول لاعبه أنطوني مارسيال، بعد إساءة عنصرية مثيرة للاشمئزاز تلقاها اللاعب، بعد الخسارة من شيفيلد يونايتد 1-2 في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي، حيث كشفت زوجة المهاجم الفرنسي، أنها وزوجها تلقيا تهديدات بالقتل من المتصيدون عبر الإنترنت.

وطلب مارسيال (25 عاماً)، من مانشستر يونايتد، المساعدة في تأمين منزله، بعد سوء المعاملة العنصرية خلال الأسبوع الماضي، والتي تعرض لمثلها أيضاً، كل من أكسل توانزيبي وماركوس راشفورد، وتحدثت زوجته ميلاني، عبر "انستغرام"، لتكشف أنها تعرضت لمزيد من الإساءات التي تضمنت تهديدات بالقتل لها ولزوجها.

وكشفت مصادر أن يونايتد سعيد بالمساعدة الأمنية، والتي سبق أن قدم مثلها لنائب الرئيس التنفيذي إد وودوارد، عندما تم إطلاق ألعاب نارية على منزله العام الماضي، وكتبت رسومات على الجدران، وتم بعدها تعزيز الأمن في منزل وودوارد، ومراجعة تدابير السلامة، ومن المتوقع أن يفعلوا الشيء نفسه للاعب الفرنسي وزوجته وطفلهما

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