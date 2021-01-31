صلاح يقود ليفربول لإسقاط ويست هام بثلاثية

المصدر: وكالات

أحرز النجم الدولي المصري محمد صلاح هدفين، ليقود فريقه ليفربول للفوز 3 / 1 على مضيفه ويست هام يونايتد اليوم الأحد في المرحلة الحادية والعشرين للمسابقة.

ارتفع رصيد ليفربول إلى 40 نقطة في المركز الثالث، وتجمد رصيد ويستهام عند 35 نقطة في المركز الخامس.

وبادر ليفربول بالتسجيل عن طريق صلاح في الدقيقة 57، قبل أن يعود نفس اللاعب ويحرز الهدف الثاني في الدقيقة 68، ليعزز صدارته قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم، بعدما رفع رصيده إلى 15 هدفاً.

كما رفع "الفرعون المصري" عدد أهدافه إلى 9 أهداف خلال 8 مباريات خاضها أمام الفريق الملقب بـ(المطارق)، علما بأن هذا هو الهدف الأول لصلاح في الدوري الإنجليزي خلال العام الجديد، حيث يرجع هدفه الأخير في المسابقة إلى 19 ديسمبر الماضي، حينما سجل ثنائية خلال فوز ليفربول 7 / صفر على مضيفه كريستال بالاس.

أضاف الهولندي جورجينيو فينالدوم الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 84، فيما تكفل كريج داوسون بتسجيل هدف ويستهام الوحيد في الدقيقة 57.

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