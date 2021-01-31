راموس يستعد لمغادرة ريال مدريد

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يستعد سيرجيو راموس(34 عاماً)، قائد ريال مدريد، لمغادرة ريال مدريد عمالقة الليغا الصيف المقبل، ويفضل القائد الاسباني الانتقال إلى مانشستر يونايتد على باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد المدافع في نهاية الموسم الجاري، وتوقفت المحادثات بشأن صفقة تجديد عقده، مما يعني أنه قد يكون متاحاً في صفقة انتقال مجانية، إلى أندية خارج إسبانيا لتأمين اتفاقية ما قبل العقد، وذكرت صحيفة "ذا ميرور"، أن وكيل اللاعب وشقيقه رينيه راموس، يتطلعان إلى الانتقال إلى إنجلترا.

وأشار تقرير نشرته الصحيفة، إلى نادي مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، الخيار الأول للنجم الاسباني مع عدم حرص قلب الدفاع على الانتقال إلى باريس سان جيرمان، مع تلقيه أيضاً لعروض من أندية آسيوية، إلا أن أسرة اللاعب حريصة على عدم الانتقال إلى هناك.

والجدير بالذكر، أنه عرض على راموس، عقداً مدته عامين مع بقاء نفس بنود العقد الحالي، ليحصل على 10.8 مليون جنيه إسترليني سنوياً، وفاز المدافع بـ 18 لقباً خلال فترة 15 عاماً، ونصف مع فريق الليغا.

ولعب راموس دوراً محورياً في فوز ريال باللقب الموسم الماضي بتسجيله ستة أهداف في آخر 11 مباراة بالنادي، حيث تغلب على برشلونة، ونجح ريال مدريد في الفوز بثلاث من أصل ست مباريات في الدوري، وغاب عنها قلب الدفاع هذا الموسم، وساهم المدافع بثلاثة أهداف في جميع المسابقات.

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