برشلونة ينفي تسريب عقد ميسي

المصدر: البيان الإلكتروني

نفى مسئولو نادي برشلونة الإسباني مسئوليته عن نشر تفاصيل العقد الاحترافي لنجم الفريق الأول ليونيل ميسي خلال الساعات الأخيرة، كما توعد باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الصحيفة التي نشرت الأمر.

وكشف تقرير صحفي اليوم الأحد، نشرته صحيفة "الموندو" أن عقد ليونيل ميسي الأخير يحقق له دخل يتجاوز الـ555 مليون يورو رغم أن راتبه 138 مليون يورو لكل موسم من المواسم الأربعة.

ونشر برشلونة بيانًا رسميًا عبر موقعه الإلكتروني، أكد فيه على أسفه تجاه نشر معلومات حول العقد الإحترافي لليونيل ميسي لأنه مستند خاص وحصريًا يخضع للأمور السرية بين الطرفين.

ونفى برشلونة بشكل قاطع أي مسؤولية عن نشر هذه الوثيقة، و سوف تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد صحيفة الموندو، للضرر الذي قد يسبب تتبع هذا المنشور.

كما أكد برشلونة على تأييده الكامل لليونيل ميسي، والتصدي لأي محاولة تشويه صورته والضرر بالعلاقة مع الكيان حيث تشكيلها بروح رياضية، ليصبح أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.

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