الكشف عن عقد ميسي المدمر لبرشلونة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

كشف عن التفاصيل الكاملة لعقد ليونيل ميسي، والذي يتوقع أنه سيدمر برشلونة إذا تم التجديد بنفس الشروط، في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تواجه النادي الإسباني العريق، والكرة العالمية بصفة عامة.

ومن المتوقع أن يغادر اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً، ملعب كامب نو مجاناً الصيف المقبل، وحتى هذا الوقت سيكون قد كلف برشلونة 492 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 555 مليون يورو)، ومنها 122 مليون جنيه إسترليني، راتب إجمالي، في ظل مزيج من الراتب وحقوق ومتغيرات أخرى تزيد من تكلفة عقده.

وكان قد تم توقيع العقد الحالي، والذي تبلغ مدته أربع سنوات في عام 2017، وينتهي في يونيو المقبل، وعندها يتمكن ميسي من المغادرة دون مقابل، ونشرت صحيفة "إل موندو"، تفاصيل العقد تحت عنوان رئيسي يشير إلى أنه سيدمر برشلونة، وأن الجمع بين الراتب الثابت وحقوق الصورة والمتغيرات والضرائب التي كان على برشلونة دفعها على العقد سيرتفع إلى 555.237.619 يورو، مع نهاية العقد الحالي.

وأشارت إلى أن ميسي حصل على 138 مليون يورو (122 مليون جنيه إسترليني) في الراتب الإجمالي للموسم وفقاً للعقد المسرب، وحصل على "رسوم تجديد" بقيمة 115 مليون يورو (102 مليون جنيه إسترليني)، لقبول العقد، وإنه يأخذ 79 مليون يورو (69 مليون جنيه إسترليني) كل عام في مكافأة "الولاء" للبقاء في نو كامب.

وتظهر التفاصيل الكاملة لعقد ميسي، مع سحب التفاصيل الحساسة، على الصفحة الأولى في إسبانيا اليوم، ومن المرجح أن يثير التسريب غضب معسكر ميسي ويزيد من زعزعة استقرار برشلونة، في الوقت الذي يتعثر النادي تجاه الانتخابات المقررة في الأصل الأسبوع الماضي، ولكن تم تأجيلها حتى 7 مارس بسبب فيروس كورونا.

ويأتي ذلك بعد أيام من نشر النادي لتقريره المالي لعام 2019-2020، والذي كشف فيه عن دين إجمالي قدره 1.2 مليار يورو (مليار جنيه إسترليني)، ويشمل هذا الدين ديناً قصير الأجل بقيمة 720 مليون يورو (638 مليون جنيه إسترليني)، ومنها 266 مليون يورو (236 مليون جنيه إسترليني)، مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية مختلفة ويجب سدادها قبل 30 يونيو المقبل.

وذكرت صحيفة "إل بريديكو" الكتالونية الأسبوع الماضي، أن النادي كان يحاول الحصول على قرض إضافي بقيمة 100 مليون يورو (89 مليون جنيه إسترليني) مقابل بيع اللاعبين في المستقبل، ويحتاج برشلونة إلى إعادة تمويل ديونه لتجنب الاضطرار إلى تغيير هيكل النادي، مما يسمح للمستثمرين من القطاع الخاص بضخ الأموال مقابل درجة من السيطرة.

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