لينغارد إلى وست هام على سبيل الإعارة

المصدر: (لندن - أ ف ب)

تعاقد نادي وست هام الإنجليزي مع جيسي لينغارد مهاجم مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، ولم ينجح لينغارد بفرض نفسه في تشكيلة المدرب النرويجي أولي غونار سولسكاير ولم يخض أي مباراة على ملعب أولد ترافورد هذا الموسم. وعمل اللاعب البالغ 28 عاماً سابقاً مع مدرب وست هام الاسكتلندي دايفيد مويز عندما استلم الأخير مهمة تدريب يونايتد.

وجاء انتقال لينغارد إلى وست هام بعد قدوم الجزائري سعيد بن رحمة بصفقة دائمة إلى وست هام، ووقع الجزائري عقداً حتى 2026 في صفقة مقدرة بـ25 مليون جنيه استرليني (34 مليون دولار) إضافة إلى 5 ملايين جنيه مكافآت.

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