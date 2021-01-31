شراكة بين «جالاكسي ريسر» دبي والنسخة الالكترونية لـ «الليغا»

المصدر: (دبي- البيان الرياضي)

أعلنت شركة «جالاكسي ريسر» العالمية المتخصصة في مجال الألعاب الافتراضية الرقمية والتي تتخذ من دبي مقراً رئيسياً لها، عن شراكتها مع بطولة النسخة الالكترونية من الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا» للموسم الحالي برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وبمشاركة جميع أندية الاحتراف الأسبانية، وستتيح هذه البطولة لملايين المتابعين حول العالم بمتابعة بث حصري للبطولة من دبي باللغة العربية عبر جميع المنصات الرقمية التابعة «لجالاكسي ريسر»، ولأول مرة في تاريخها، وتنطلق اليوم في مختلف دول العالم، وتتنافس الفرق لحجز مقعد في النهائيات التي تقام في مدريد 8 مايو المقبل.

وتأتي هذه الشراكة في إطار المكانة المتميزة التي حققتها دبي بصفتها مركزاً عالمياً رائداً للرياضات الالكترونية، ولقطاع الألعاب الافتراضية الرقمية وألعاب الفيديو، حيث أصبحت الرياضات الافتراضية الالكترونية من أكثر الفعاليات الترفيهية متابعة على مستوى العالم.

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