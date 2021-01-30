دومينيك منزعج بسبب رحيل مهدي عبيد إلى النصر

المصدر: دبي-عدنان الغربي

عبر الفرنسي ريمون دومينيك مدرب نادي نانت عن انزعاجه من رحيل الجزائري مهدي عبيد إلى النصر في صفقة وصفها بالمفاجئة لأنها تمّت في اللحظات الأخيرة قبل غلق الميركاتو الشتوي.

وقال مدرب منتخب فرنسا السابق خلال مؤتمر صحافي عقد أمس: رحيل مهدي عبيد كان مفاجئا خاصة عندما يحدث مثل هذا الأمر في اللحظة الأخيرة، إنه محرج بعض الشيء، وسيجبرنا على إعادة التنظيم وإيجاد حلول أخرى، لكن لن أتطرق لهذا الموضوع مستقبلا. وأضاف وهو منزعج قليلا: هؤلاء اللاعبين يجب أن يظهروا ما يمكنهم فعله.

وأوضح مدرب نانت أنه لا يفكر في البحث حاليا عن بديل للاعب الدولي الجزائري، وتابع: تعويض مهدي عبيد ليس أولوية الآن، إلا إذا وجدنا لاعبا في مستواه، وإذا كان الأمر يتعلق بمجرد إضافة لاعب آخر لا أرى ماهي الفائدة من ذلك.

كما قال دومينيك إنه لا يشعر بالقلق من احتمال رحيل عمران لوزا (21 عاما) بعد تلقيه عرضا من أولمبيك مرسيليا مؤخرًا.

وكان النصر أعلن، مساء أمس، رسميا عن تعاقده مع مهدي عبيد لمدة موسم ونصف ليكون بديلا للأوزبكي دوستونبيك خامداموف.

و لعب مهدي عبيد لأندية باناثاينيكوس اليوناني ونيوكاسل الإنجليزي وديجون الفرنسي قبل الانتقال إلى نادي نانت وتوّج مع المنتخب الجزائري بلقب كأس أمم افريقيا 2019.

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