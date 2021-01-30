السيتي يقترب من تحقيق نبوءة كمبيوتر البريميرليغ

المصدر: تقرير – عماد الدين إبراهيم

بات نادي مانشستر سيتي قريبا من تحقيق نبوءة كمبيوتر البريميرليغ العملاق الذي تنبا بفوز السيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، لاسيما بعد تصدره للدوري بفارق نقطة عن فريق مانشستر يونايتد الذي تراجع الى المركز الثاني في الجولة الماضية.

فيما تسنح للسيتي الفرصة في توسعة الفارق بينه وبين ملاحقيه الى فارق 4 وهو يواجه متذيل الترتيب العام للبريميرليغ شيفيلد اليوم في مواجهة وصفت بانها اقرب للنزهة وحال فوزه سيكون الفارق أربعة نقاط ويقترب من تحقيق نبوءة كمبيوتر البريميرليغ .

كمبيوتر عملاق

وجرت العادة في الدوري الإنجليزي الممتاز على اللجوء إلى كمبيوتر عملاق أو عدة كمبيوترات عملاقة من أجل التوصل إلى توقعات حول الفريق الذي سيحسم اللقب، وذلك بناء على نتائج الفرق خلال مسيرتها في البطولة.

ومن أجل توقع الفريق البطل لموسم 2020-2021، لجأ الخبراء في موقع "بيتينغ إكسبيرت"، إلى تلقيم الكمبيوتر العملاق ببيانات فرق البريميرليغ ونتائجها، وجاءت توقعات الكمبيوتر مخيبة لآمال "الريدز" و"الشياطين الحمر" و"البلوز".

تراجع ليفربول

و رغم أن مانشستر يونايتد كان يتصدر البطولة بفارق نقطتين عن منافسه في المدينة نفسه، مانشستر سيتي، و6 نقاط عن حامل اللقب غريمه اللدود على مدى عقود من المنافسة، ليفربول، فإنه بناء على التوقعات، لن يتمكن فريق الشياطين الحمر من استعادة اللقب الذي يغيب عنه منذ موسم 2012-2013.

وأشارت توقعات الكمبيوتر العملاق إلى أن فريق ليفربول بطل الموسم الماضي سيحل في نهاية الموسم ثالثا بعد مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، مما يعني أنه لن يتمكن من الحفاظ على لقبه.

توتنهام هوتسبر

كما اشارت توقعات الكمبيوترات العملاقة إلى أن فريق توتنهام هوتسبر سيكمل المراكز الأربعة الأولى، ليتقدم على ليستر سيتي، الذي سيغيب عنه هدافه جيمي فاردي لبضعة أسابيع بسبب الإصابة.

صراع اللقب

وبنهاية الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز تكون ملامح التسابق على لقب البطولة على النحو التالي:

• مانشستر سيتي في صدارة الترتيب برصيد 41 نقطة ومتأخر عن الجميع بمباراة واحدة

• مانشستر يونايتد في المركز الثاني برصيد 40 نقطة ولعب 20 مباراة

• ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 39 نقطة ولعب 20 مباراة

• ليفربول في المركز الرابع برصيد 37 نقطة ولعب 20 مباراة

• وست هام في المركز الخامس برصيد 35 نقطة ولعب 2 مباراة

• توتنهام هوتسبير في المركز السادس برصيد 33 نقطة ولعب 19 مباراة

• اايفرتون في المركز السابع برصيد 33 نقطة ولعب 18 مباراة

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