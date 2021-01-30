أحمد المحمدي «الخبرة»

المصدر: (القاهرة - عماد الحسيني)

على الرغم من مسيرته الطويلة بالدوري الإنجليزي، إلا أن اللاعب المصري الدولي أحمد المحمدي، من اللاعبين الذين لم ينالوا حظهم من الاهتمام الإعلامي، ويكفي أنه قبل 7 أعوام، وتحديداً في العام 2014، كان أول لاعب مصري يصل للمباراة رقم 100 في «البريميرليغ»، كما أنه احتفل في العام الماضي بمرور 10 مواسم كاملة على تواجده بالدوري الإنجليزي، كأول لاعب مصري يحقق ذلك.

وعلى الرغم من مسيرة 10 أعوام في «البريميرليغ»، إلا أن تألق المحمدي كان واضحاً مع المدرب ستيف بروس دون عن غيره، وأكد المحمدي ذلك في تصريح قال خلاله: «ستيف بروس أفضل مدرب تعاملت معه في إنجلترا».

ويعد المحمدي واحداً من أفضل ممن لعبوا في مركز الجناح الأيمن، حتى أن الصفحة الرسمية لفريق أستون فيلا الإنجليزي، وصفته بـ «ملك العرضيات»، وبرغم احترافه لفترة طويلة بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي، لكنه يظل واحداً من أهم اللاعبين الذين شاركوا في السنوات الماضية مع منتخب مصر.

منذ بداياته احتراف الكرة في نادي غزل المحلة، لا يدخر جهداً في الارتقاب بمستواه، فضلاً عن أنه من اللاعبين الملتزمين داخل الملعب وخارجه، وفي عام 2005 انتقل إلى فريق إنبي، وكان الفريق البترولي بوابة انضمامه إلى منتخب بلاده، وكذلك كان منتخب مصر هو بوابة العبور إلى أوروبا، فبعد تألقه مع «الفراعنة» تحت قيادة حسن شحاتة في حصد لقب كأس الأمم الأفريقية 2010، طلب نادي سندرلاند الإنجليزي استعارة المحمدي لمدة موسم بناء على طلب المدير الفني ستيف بروس.

وخلال هذا العام اعتمد بالفعل بروس على اللاعب ولعب الموسم كاملاً مع الفريق بواقع 38 مباراة، وبعد ذلك أنهي سندرلاند صفقة شراء اللاعب نهائياً للفريق لمدة ثلاث سنوات، لكن بعد رحيل بروس لعب عدد مباريات أقل، وفي العام الأخير له مع سندرلاند، رحل المحمدي إلى هال سيتي على سبيل الإعارة لمدة عام، حتى تم شراء اللاعب نهائياً عام 2013.

وخلال 10 أعوام احتراف تغيرت الأوضاع في مسيرة اللاعب الذي قال: «أتذكر عند انضمامي لنادي سندرلاند كانت الأجواء صعبة للغاية، نظراً لاختلاف الثقافات واللغة والبعد عن الأهل والأصدقاء ولكنني سرعان ما تأقلمت. مثلما أصبحت أول لاعب مصري يستمر لمدة 10 سنوات في إنجلترا.. أسعى لأن أكون أول لاعب مصري ينهي مسيرته في إنجلترا».

مع المنتخب المصري كان اللاعب متواجداً في صفوف منتخب الناشئين والشباب والمنتخب الأولمبي وشارك في أول مباراة دولية مع المنتخب الأول عام 2007 وشارك اللاعب في فوز المنتخب المصري ببطولة الأمم الأفريقية مرتين متتاليتين 2008 بغانا و2010 بأنغولا وشارك مع المنتخب في بطولة القارات 2009.

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