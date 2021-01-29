الإعلان عن عقوبة إبراهيموفيتش ولوكاكو بعد الشجار الشهير

المصدر: وكالات

أعلن القاضي الرياضي في إيطاليا الجمعة، عقوبة مهاجمي ميلان وإنتر ميلان زلاتان إبراهيموفيتش وروميلو لوكاكو بعد المشادة الكلامية في ديربي الغضب بربع نهائي كأس إيطاليا الثلاثاء الماضي.

ووفقا لصحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت"، فإن القاضي الرياضي قرر إيقاف إبرا ولوكاكو، مباراة واحدة فقط في كأس إيطاليا.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدعي العام هو الذي سيفتح التحقيق في الواقعة التي حدثت بين اللاعبين، وقد يلجأ لتسجيلات كاميرا نقل المباراة.

ويغيب لوكاكو بذلك عن ذهاب نصف نهائي الكأس ضد يوفنتوس، بينما يغيب إبرا عن ميلان، في أول مباراة للكأس بالموسم المقبل.

ووفقا لبعض التقارير الصحفية، فإن السبب وراء غضب لوكاكو هو قيام إبرا باستفزازه قائلا:"عد إلى بلادك لممارسة سحر الفودو".

لكن المشاحنة بينهما استمرت في النفق الخاص للاعبين بعد انتهاء الشوط الأول، حيث عاد لوكاكو غاضبا مرة أخرى تجاه زلاتان وقام بتوجيه عبارات وإهانات غير لائقة تخص زوجته.

وأشهر حكم المباراة بطاقة صفراء بوجه كليهما، لكن زلاتان تعرض للطرد بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية بسبب واقعة أخرى، ليكمل فريقه اللقاء بـ10 لاعبين بعد الدقيقة الـ59، حيث كان متقدما بهدف سجله إبراهيموفيتش، قبل أن يقلب إنتر الطاولة على غريمه ويفوز 2-1.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز