تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة الـ21

المصدر: البيان الإلكتروني

يواصل النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول تصدره قائمة ترتيب هدافي الدوري الانجليزي، قبل انطلاق الجولة 21 غداً، وذلك برصيد 13 هدفاً، وبفارق هدف عن الثنائي، النجم الكوري الجنوبي هيونج-مين سون مهاجم توتنهام هوتسبير الذي احرز 12 هدفا مع السبيرز، وزميله المهاجم هاري كين.

ويأتي 3 لاعبين في المركز الرابع في صدارة ترتيب هدافي الدوري الانجليزي، برصيد 11 هدفا، وهم البرتغالى برونو فيرنانديز نجم وسط مانشستر يونايتد فى ودومينيك كالفيرت-لوين مهاجم إيفرتون، وجيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

ويأتي باتريك بامفورد مهاجم فريق ليدز يونايتد في المركز السابع في ترتيب هدافي الدوري الانجليزي، وذلك برصيد 10 أهداف، ويتواجد في المركز الثامن في صدارة ترتيب هدافي الدوري الانجليزي الإيفواري ويلفريد زاها جناح فريق كريستال بالاس، برصيد 9 أهداف.

ويحتل فريق مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 41 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن مانشستر يونايتد الوصيف، ولا تزال للسيتي مباراة مؤجلة.

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