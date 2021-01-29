أول تعليق من نيكولو نجم يوفنتوس الجديد

المصدر: البيان الإلكتروني

أعرب نيكولو روفيلا أن الانتقال لنادي يوفنتوس الإيطالي هي خطوة مهمة في مسيرته لكنه يصر على بقاء جنوى في رأس أولوياته.

ووقع اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا مع السيدة العجوز في صفقة تبادلية مع إيليا بيتريللي ومانولو بورتانوفا لكنه لن ينتقل إلى ملعب أليانز إلا في نهاية الموسم.

وكتب لاعب خط الوسط على حسابه بشبكة التواصل الإجتماعي ’’إنستغرام’’،: ’’جنوى هو بيتي’’.

وتابع: ’’إنها العائلة التي جعلتني أصبح لاعب كرة قدم والحلم الذي حلمت به منذ أن كنت طفًلا’’.

وأضاف: ’’سوف أقدم كل شيء لجنوى، سيكون أولويتي حتى أرتدى هذا القميص بكل فخر والتزام وامتنان’’.

وأكمل: ’’اليوم هو خطوة مهمة في مسيرتي حيث أوقع ليوفنتوس’’.

وتابع: ’’أفضل شيء لرجل مثلي لا يريد أبدًا التوقف عن التحسن’’.

وأتم: ’’فقط بالتضحية يمكن تحقيق أهدافًا عظيمة ولا أريد أن أتوقف وأركز الآن بشكل كامل على الملعب لتحقيق أهداف أخرى بهذا القميص الذي أحبه كثيرًا’’.

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