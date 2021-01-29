الاتحاد الإيطالي يدعم أنديته في أزمتها المالية

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت التقارير الصحافية بأن اتحاد الكرة الإيطالي قد وافق على تأجيل دفع الرواتب للاعبي كرة القدم بسبب الأزمة المالية، حيث كان نابولي هو الوحيد من بين الأندية الذي قام بسداد الرواتب عن شهر يناير.

ووفقًا لما نقلته صحيفة ’’ريبوبليكا’’، فإن الاتحاد الإيطالي سيوافق على إجراء يسمح للأندية الإيطالية بتأجيل دفع الرواتب هذا الموسم.

وكل ما يحتاجون إليه هو الحصول على اتفاقية موقعة من قبل لاعبي كرة القدم والموظفين.

ويمر الدوري الإيطالي والكرة الأوروبية بوجه عام بأوقات عصيبة بسبب أزمة فيروس كورونا.

وادعى رئيس يوفنتوس أندريا أنييلي في وقت سابق من هذا الأسبوع أن صناعة كرة القدم قد تخسر ما يصل إلى 8.5 مليار يورو.

وتدعي صحيفة ’’ريبوبليكا’’، أيضًا أن إنتر ميلان دفع رواتب شهري يوليو وأغسطس ولكن النيراتزوري دفع أيضًا بالفعل شهري سبتمبر وأكتوبر وفقًا لتقرير سابق من صحيفة ’’كوريري ديلا سيرا’’.

وبات نابولي هو النادي الوحيد في دوري الدرجة الأولى الإيطالي الذي تم تحديثه بمدفوعات حيث منح بالفعل رواتب شهر يناير.

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