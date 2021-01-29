قمة ثلاثية عاجلة في برشلونة لضم غارسيا

المصدر: البيان الإلكتروني

وجه كارليس توسكيتس، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة نادي برشلونة مؤقتًا، المرشحين الثلاثة لخوض سباق الانتخابات المقبلة؛ فيكتور فونت وطوني فريكسا وخوان لابورتا، لإجتماع عاجل بشأن ضم إيريك غارسيا مدافع مانشستر ستي الإنجليزي.

ويسعى برشلونة لتعزيز دفاعه بضم غارسيا منذ الصيف الماضي، ويواجه النادي صعوبة في حسم الصفقة في ظل أزمة اقتصادية يعيشها البلاوغرانا نتيجة انتشار فيروس كورونا.

وأكدت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" أن رئيس برشلونة المؤقت أرسل دعوة إلى المرشحين الثلاثة لخوض الانتخابات المقبلة، من أجل الاجتماع ومناقشة الفرصة الأخيرة لضم إيريك غارسيا في الانتقالات الشتوية، أو الانتظار إلى الصيف المقبل لحسم الصفقة.

ويسعى توسكيتس للتأكيد على رأي المرشحين الثلاثة الأخير في العملية خاصة بعد عرض فيكتور فونت لوجود اتفاق لضم اللاعب مقابل 3 ملايين يورو لن يتم دفع منها أي شيء، بجانب تنازل اللاعب نفسه عن راتبه في الشهور الـ 6 المقبلة لحسم الصفقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاجتماع الذي سيعقد مساء اليوم الجمعة، سيكون في تواجد رامون بلانيس، المدير الرياضي للنادي للتحدث عن حاجة الفريق لخدمات غارسيا قبل غلق السوق الشتوية بأقل من ثلاثة أيام.

من الجدير بالذكر أن تلك هي المرة الثانية التي يجتمع فيها الرئيس المؤقت لبرشلونة بالمرشحين الثلاثة لخوض الانتخابات للحديث عن ضم غارسيا، وانتهى الأول بالاتفاق على تأجيل الصفقة إلى الصيف وضم اللاعب في صفقة انتقال حر دون دفع أي أموال.

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