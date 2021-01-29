غموض حول تجديد عقود ثلاثي ريال مدريد

المصدر: البيان الإلكتروني

يتواصل الغموض في ملف تجديد عقود اللاعبين في نادي ريال مدريد، مع اقتراب انتهاء ارتباط الثلاثي، سيرجيو راموس، لوكاس فاسكيز ولوكا مودريتش بحلول الصيف المقبل.

يمكن لثلاثي ريال مدريد التوقيع على عقود الانتقال إلى أي نادٍ آخر منذ بداية العام الجاري، ورغم ذلك لم يحسم النادي التجديد لأي من الثلاثي في حين هناك اتفاق كامل بالفعل في حالة مودريتش.

وبحسب صحيفة "الموندو ديوريتفو" فإن تجديد عقدي راموس وفاسكيز معقد في الوقت الحالي بسبب عدم الاتفاق على البنود الجديدة، وفي الوقت نفسه يبدو أن ريال مدريد لا ينوي التغيير في العروض المقدمة لهما.

يُشار هنا إلى أن ريال مدريد يعرض التجديد على راموس وفاسكيز دون زيادة في الراتب، كما سيتم اقتصاص نسبة 10% بسبب الوضع الاقتصادي السيء للميرنغي.

وأوضحت الصحيفة أن مسألة التجديد يمثل مصدر قلق داخل ريال مدريد وسط تهديدات برحيل اللاعبين في صفقات حرة.

وأشارت إلى أن الإنزعاج يأتي أيضا بسبب اقتراب عقود لاعبين آخرين من النهاية، ففي العام المقبل سيكون في الوضع نفسه خمس لاعبين هم؛ فاران، بنزيمة، ناتشو، مارسيلو وإيسكو وإذا لم تتغير الأمور لن يقدم ريال مدريد عقوا بزيادة في الراتب كما في الوقت الحالي.

وعلى الرغم من حقيقة أن مسألة التجديد مع مارسيلو وإيسكو تحمل الكثير من الشكوك، وأيضا بالنسبة لناتشو، ولكن يبقى تواجد فاران وبنزيمة من أهم الملفات للنادي نظرا لمكانتهما الأساسية في الفريق.

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