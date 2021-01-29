ماني يسجل هدفاً تاريخياً لليفربول في مرمى توتنهام

المصدر: البيان الإلكتروني

سجل الدولي السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول هدفاً تاريخياً للريدز في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز ماني الهدف الثالث لليفربول خلال الفوز على توتنهام 3-1 مساء الخميس في إطار الجولة العشرين بالبريميرليغ، وفقا لصحيفة أولييه.

ووفقًا لشبكة ‘‘سكاي سبورتس‘‘ الإنجليزية، فقد سجل ماني الهدف رقم 800 لليفربول خارج أرضه في البريميرليغ، ليصبح بذلك الريدز رابع فريق يصل إلى هذا الإنجاز.

ويعد مانشستر يونايتد أكثر فريق تسجيلًا للأهداف خارج أرضه في البريميرليغ برصيد 935 هدفًا، يليه آرسنال برصيد 820 هدفًا، ثم تشيلسي وليفربول برصيد 800 هدفًا لكل فريق.

كما أوضحت الشبكة الإنجليزية الشهيرة أن ساديو ماني تمكن من تسجيل هدفه الأول خارج أرضه على ملعب توتنهام في البريميرليغ، وذلك من محاولته رقم 19 في زيارته السادسة للفريق اللندني، وهذه هي ثاني مباراة يسجل فيها أمام السبيرز بشكل عام من بين 14 مباراة خاضها على ملعبه وخارجه في جميع المسابقات.

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