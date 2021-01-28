يونايتد يدين الإساءات العنصرية عقب خسارته أمام شيفيلد

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بيانا رسميا أدان من خلاله الإساءات العنصرية التي تعرض لها نجميه أنتوني مارسيال وتوانزيبي عقب الخسارة أمام شيفيلد يونايتد يوم الأربعاء بالدوري.

وجاء في بيان مانشستر يونايتد الذي نشره في موقعه الرسمي على الإنترنت ما يلي: ’’الجميع في مانشستر يونايتد يشعر بالاشمئزاز من الإساءة العنصرية التي تعرض لها اللاعبون عبر وسائل التواصل الإجتماعي بعد مباراة يوم الأربعاء.

وتابع: ’’نحن ندين تلك الإساءات ونرفضها تماما ومن المشجع أن نرى الجماهير الأخرى يدينون ذلك عبر وسائل التواصل الإجتماعي أيضًا’’.

وأضاف: ’’لا يتسامح مانشستر يونايتد مطلقا مع أي شكل من أشكال العنصرية أو التمييز ويلتزم بصورة طويلة الأمد بالحملة ضده من خلال مبادرة محاربة العنصرية’’.

وأكمل: ’’ ما زال تحديد هؤلاء المجهولين مشكلة ونحث منصات وسائل التواصل الإجتماعي والسلطات التنظيمية على تعزيز التدابير لمنع هذا النوع من السلوك’’.

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