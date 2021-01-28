ظهور "وريثة جديدة" تدعي أنها الابنة الأولى لمارادونا

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد أكثر من شهرين بقليل من وفاة اسطورة كرة القدم الأرجنتينى دييجو أرماندو مارادونا، ظهرت داماريس ماريا مارادونا، وهى امرأة 37 عاما تدعى أنها الابنة الأولى لمارادونا، وكشفت عن وثيقة هويتها وصورة قديمة لها مع لاعب كرة القدم يعود تاريخها إلى عام 1984، حسبما قالت صحيفة "كلارين" الأرجنتينية.

وأرسلت المرأة التى تدعى داماريس أليخاندرا مارادونا رسالة إلى المحامى الخاص بها تقول فيها إنها ابنة مارادونا الاولى، كما قالت "لا أريد ميراثًا ماديًا من والدي" ، مشيرة إلى أن "حمل دمه ولقبه واللحظات الجميلة التى أمضيناها معًا هو أثمن ميراث يمكن الحصول عليه"، بالإضافة إلى الرسالة ، شاركت المرأة وثيقة هويتها وصورة قديمة لها مع لاعب كرة القدم يعود تاريخها إلى عام 1984.

وتقول الرسالة "أنا داماريس أليخاندرا مارادونا. أغلقت حسابي على إنستجرام لأنني لا أريد أن يعرفني أي شخص آخر. لقد أخطأت بإنشاء حساب باسمي على شرف والدي، لا أريد ميراثًا ماديًا من والدي، حمل دمه واسمه الأخير واللحظات الجميلة التي قضيناها معًا هي أثمن ميراث يمكن أن نمتلكه".

وقالت: "أنا فقيرة ومتواضعة كما كان والدى عندما كان صغيرا، ولكننى دفعت ثمن العثور عليه، وكل ما كنت أريده معرفة الحقيقة عنى"، مضيفة: "أنا ابنة اعترف بها دييجو أرماندو مارادونا، وأنا أحب والدى وسأحبه طوال حياتي، والآن أتركني وحدي. لا تحاول البحث عني لأنك لن تجدني أبدًا".

واختتمت قائلة: "لا أريد ميراث والدي المادى أو أن أعرف أى شيء عن إخوتي غير الأشقاء، من فضلك قمت بنشر هذا لأنهم نشروا حسابى الذى أغلقته لتجنب الفضائح الإعلامية"

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