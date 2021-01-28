التحقيق مع رونالدو بعد انتهاك قواعد "كوفيد"

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يخضع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، للتحقيق بعد انتهاك قواعد "كوفيد- 19"، بقيامه برحلة منتجع تزلج فاخر مع العشاء، وقضاء ليلة في منتجع التزلج كورماير، والتزحلق على الجليد بمناسبة عيد ميلاد صديقته جورجينا رودريغيز الـ 27، على الرغم من حظر إيطاليا للسفر بين المدن نتيجة أزمة فيروس كورونا.

وغاب رونالدو (35 عاماً)، عن المشاركة في مباراة فريقه الأخيرة أمام سبال، بمنافسات ربع نهائي كأس إيطاليا، وفاز فيها يوفنتوس (4-0) أمس الأربعاء، بعدما فضل بيرلو مدرب يوفنتوس، منحه قسطاً من الراحة، وقام النجم البرتغالي، باصطحاب صديقته إلى منتجع كورماير، على بعد 93 ميلاً من تورين، وعبر الحدود بين بيدمونت وفالي داوستا في رحلة لمدة يومين.

وأكدت تقارير صحفية إيطالية، أن رونالدو وجورجينا، أمضيا يومين في الثلج بمنطقة فال فيني، وفي نفس المنتجع الذي قضت فيه جورجينا عيد ميلادها العام الماضي، لكن دون رونالدو في تلك المناسبة.

وأضافت التقارير أنه لم يتم تغريمهما، لكن الفيديو الذي يظهر الزوجين في المنتجع على وسائل التواصل الاجتماعي، وتم حذفه على الفور، وعاد كل من رونالدو وجورجينا الآن إلى تورينو بعد إقامتهما.

وتبلغ قيمة الغرامة التي يواجهها رونالدو 400 يورو، وهو نفس المبلغ الذي يحصل عليه رونالدو نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، في 7 دقائق مقابل عقده مع يوفنتوس البالغ 30 مليون يورو، وتنص قواعد "كوفيد" الإيطالية على حظر السفر عبر المناطق في إيطاليا حتى 15 فبراير المقبل، إلا لأسباب تتعلق بالعمل أو الصحة أو الضرورة القصوى.

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