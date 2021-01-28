ميسي يحقق إنجازا لم يصل إليه أحد في برشلونة من قبل

المصدر: البيان الإلكتروني

تابع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة مشواره في تحطيم الأرقام القياسية، وذلك عقب الهدف الذي أحرزه في شباك رايو فاييكانو، الأربعاء، في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا.

أنقذ ميسي فريقه من خطر الإقصاء من بطولة كأس ملك إسبانيا، بعد أن تقدم رايو فاييكانو بهدف فيران توريس عند الدقيقة 63، قبل أن يدرك الأرجنتيني التعادل بعد 6 دقائق فقط، مستغلا تمريرة زميله أنطوان غريزمان.

وقلب برشلونة تأخره إلى فوز صعب وثمين بنتيجة 2-1، بعد هدف الهولندي فرينكي دي يونغ في الدقيقة الـ80.

وفقا لشبكة "أوبتا" العالمية، تمكن ميسي من تسجيل 15 هدفا بقميص برشلونة على الأقل في كل موسم من مواسمه خلال الـ15 مواسم الأخيرة، اعتبارا من موسم 2006-2007 الذي أحرز خلاله 17 هدفا، وانتهاء بالموسم الحالي، وهو إنجاز لم يصل إليه أي لاعب في تاريخ النادي الكتالوني.

وجاءت أهداف ميسي الـ15، بواقع 11 هدفا في الليغا، وثلاثة أهداف في دوري أبطال أوروبا، وهدف وحيد في كأس الملك.

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