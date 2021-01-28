توخيل يحدد أول الرحلين عن صفوف تشيلسي

المصدر: البيان الإلكتروني

لم يضيع توماس توخيل أي وقت في العمل في تشيلسي، حيث تولى مسؤولية التدريب بعد فترة وجيزة من إعلانه كمدير فني للفريق اللندني.

وجاء مدرب باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند السابق كخليفة لأسطورة النادي فرانك لامبارد، الذي أقيل يوم الاثنين بعد سلسلة من النتائج السيئة.

ستكون واحدة من أكبر مهام توخيل هي الحصول على أفضل النتائج من عمليات الشراء الصيفية غير الناجحة والرائعة كاي هافيرتز وتيمو فيرنر.

لكنه سيكون أيضًا مسؤولاً عن أعمال انتقالات النادي. يتضمن ذلك كلاً من النفقات والدخول مع حرص تشيلسي على العودة إلى قمة الدوري الإنجليزي.

ويبدو أن الألماني قد أكد بالفعل أول الراحلين عن صفوف البلوز، خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وفقاً لصحيفة "اس" الإسبانية.

فمن المقرر أن يترك الظهير الأيسر للبلوز بابا رحمان النادي في صفقة إعارة، في أول تحرك بعد رحيل لامبارد.

ووفقًا لـ«Football.London» هذا هو أول انتقال تحت قيادة توخيل يتم الانتهاء منه.

هالاند الهدف الأول

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، جعل مجلس إدارة تشيلسي إيرلينج هالاند الهدف الأول للنادي ولن يؤثر أي تغيير في المدرب على ذلك.

رغم ذلك، من غير المرجح أن يثير توخيل الكثير من الجلبة بالنظر إلى أن المهاجم البالغ من العمر 20 عامًا قد سجل 37 هدفًا في 37 مباراة مع فريق البوندسليجا.

كما ورد في تقارير صحفية، أن الاهتمام بأرز ديكلان في وست هام قد تضاءل بشكل كبير.

أوسكار حريص على العودة

غادر البرازيلي أوسكار تشيلسي إلى الصين في عام 2017 في خطوة فاجأت العديد من مشجعي البلوز. لكن هل يمكن أن يعود للبلوز مرة أخرى؟.

«هناك مشروع رائع بالنسبة لي هنا - لكن لإنهاء مسيرتي ، أود العودة إلى تشيلسي»، قالها أوسكار لـ«Yellow and Green Football».

وأضاف البرازيلي: لقد بنيت قصة جميلة هناك وذهبت إلى الدوري الإنجليزي في سن مبكرة جدًا، في وقت لم يكن فيه المشجعون يثقون كثيرًا في اللاعبين البرازيليين. لقد ساعدت في تغيير ذلك.

وأختتم: سأكون أكبر قليلا عندما أحاول هذه الخطوة مرة أخرى، لكن بما أنني ألعب بشكل جيد للغاية، مع إحصائيات جيدة، أشعر أنه لا يزال هناك مكان لي في تشيلسي.

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