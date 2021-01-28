تعرف على العقوبة المنتظرة لإبراهيموفيتش ولوكاكو بعد شجارهما الشهير

المصدر: البيان الإلكتروني

شهدت مباراة إنتر ميلان وإيه سي ميلان الإيطالي، مشادة قوية بين النجمين، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، والبلجيكي روميلو لوكاكو، خلال منافسات دور ربع نهائي كأس إيطاليا.

ومن المتوقع أن تصدر العقوبة النهائية ضد زلاتان ولوكاكو يوم الجمعة المقبلة بعد انتهاء دور ربع النهائي.

ولا يستبعد فتح تحقيق لتحليل ما إلتقطته عدسات الكاميرات، وفي حين إثبات أي إهانات عنصرية، ستكون العقوبة كبيرة، وربما تصل العقوبة للإيقاف أكثر من 10 جولات، وفقاً لصحيفة "اس" الإسبانية.

وفي الدقيقة 44، نشبت مشاجرة بين إبراهيموفيتش ولوكاكو، وسط تبادل الكلمات من اللاعبين في ديربي ميلان.

والتقطت عدسات الكاميرات ما قاله نجمي انتر وميلان، حيث كانت البداية مع زلاتان، قائلاً: « تواصل مع والدتك، وعد الى حماقات الفودو (الشعوذة) الخاصة بك أيها الحمار الصغير».

نعت البلجيكي من قبل زلاتان بمسألة الشعوذة، أمر يرجع إلى كلمات فرهاد مشيري، مالك إيفرتون، أثناء محاولتهم في ضم النجم البلجيكي، في يناير 2018، وحينها رفض لوكاكو الانتقال إلى إيفرتون بسبب «رسالة شعوذة» أقنعته بالانتقال إلى تشيلسي.

ونفى لوكاكو حينها هذه الشائعات، لا سيما أنه كاثوليكي ملتزم وليس له أي علاقة بهذه المعتقدات.

وعقب هجوم زلاتان على لوكاكو، رد البلجيكي، قائلاً: «اللعنة عليك أنت وزوجتك، لماذا تتحدث عن والدتي؟»، وانتشرت هذه الصور في جميع الصحف العالمية.

ومنذ أقل من عام، تحدث زلاتان بشكل جيد عن زميله السابق في مانشستر يونايتد، خلال مقابلة مع صحيفة «لا جازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، مضيفًا: «سأمنحه 50 جنية سترليني مقابل كل استحواذ جيد على الكرة، لتطوير أدائه، ورميلو لديه شغف كبير وسيبلي بلاءً حسنًا مع الانتر».

ولكن ما حدث في ديربي ميلان، كشف عن علاقة سيئة بين النجمين، انتهت بطرد زلاتان بعدما حصل على البطاقة الصفراء في هذه المشاجرة، وبعدها بدقائق حصل على بطاقة أخرى، في الشوط الثاني.

وفي هذا الصدد، حاول إبرا تهدئة الموقف، ونشر تغريدة عن العنصرية عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»، قائلاً: «في عالمي لا يوجد مكان للعنصرية، وجميعنا متساوون».

جدير بالذكر أن مدربا إنتر وميلان أنتونيو كونتي وستيفانو بيولي، قللوا من أهمية ما حصل بين اللاعبين، مؤكدين أنهما لم يسمعا ما دار بين هدافيهما وكل ما حدث نابع من حماوة مواجهات الدربي بين الجارين اللدودين.

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