ماذا قال كومان عقب تأهل برشلونة إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا؟

المصدر: وكالات

أعرب الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، عن سعادته بالانتصار بنتيجة (2-1) خلال مواجهة رايو فاليكانو، في إطار منافسات دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا، وحسم التأهل لربع نهائي البطولة.

وقال كومان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لقد لعبنا بشكل جيد، ولعبنا بطريقتنا والخصم ظهر بأداء جيدا، وخلقنا عددا كبيرا من الفرص الواضحة، وبعد تلقي الهدف الأول كان رد فعلنا جيدًا وفزنا بالمباراة".

وأضاف المدير الفني لبرشلونة: "أهم شيء أننا تجاوزنا التعادل وحققنا الانتصار وسجلنا الأهداف، وأنا سعيد بعقلية الفريق".

وتابع: "أعتقد أنه كان شهرًا صعبًا للغاية بسبب خوض العديد من المباريات خارج ملعبنا مع العديد من الرحلات، حيث لعبنا 8 مباريات، وأظهر الفريق عقليته لمواجهة هذا الشهر الصعب، واستحققنا الفوز بالمباريات".

وأوضح رونالد كومان: "كانت الذكرى السيئة فقط هي خسارة نهائي كأس السوبر، لكننا في الليغا استعدنا مستوانا وحصدنا الكثير من النقاط".

وعن تألق دي يونج وتسجيله الأهداف، علق المدير الفني لبرشلونة: "نحن بحاجة إليه، ونحتاج لاعبي الوسط أن يكونوا هجوميين، ودي يونج لديه الكثير من الكفاءة الفنية".

وزاد: "كما أنه يساعد في بناء اللعب من الخلف وتحدثت معه حول المساهمة في الشق الهجومي، وهو الآن أكثر اكتمالا مما كان في أياكس، فهو يساعدنا في صناعة وتسجيل الأهداف".

وبسؤاله عن الإنذار الذي وجهه له الحكم، أجاب: "لقد أشهر البطاقة الصفراء لأنني قلت إن هناك خطأ، وكان هناك تقنية الفيديو ولم تحتسب لنا ركلة جزاء وعلينا قبول ذلك".

وزاد: "التتويج بلقب الكأس؟ هدفنا هو الذهاب مباراة تلو الأخرى، ونريد أن نستمر في المنافسة على كأس الملك والتتويج باللقب".

ونوه: "بويج وترينكاو لعبا بشكل جيد، وترينكاو في الشوط الأول خلق الخطر، بينما ريكي لعب بين الخطوط، وأجرينا لاحقًا تغييرات لتنشيط الفريق".

وواصل: "أفضل اللعب على العشب الطبيعي بدلا من الصناعي، ولكن تساقط الثلوج اليوم تسبب في سوء أرضية الملعب، رغم أن رايو فاليكانو فعلوا كل شيء لإبقاء الملعب في حالة أفضل".

واختتم: "الحالة البدنية؟ إذا فزت بالمباريات فلن تشعر بالتعب، والنتائج تمنحك الثقة، وسنكون بحالة جيدة قبل مباراة الأحد".

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