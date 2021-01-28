شراكة بين مان سيتي وزيورخ إنترناشونال

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن شراكة جديدة مع شركة زيورخ إنترناشونال لايف الرائدة في تقديم خدمات التأمين على الحياة في منطقة الشرق الأوسط، لتصبح بموجبها شريك التأمين الرسمي للنادي في دولة الإمارات. وتأتي هذه الشراكة في إطار التزام «زيورخ» بإلهام وتمكين الجيل القادم من المواهب الشابة لبناء مستقبل أكثر إشراقاً، وجمع الناس معاً من خلال شغفهم بالرياضة.

ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز المشاركة المجتمعية وإشراك المشجعين ومحبي الرياضة داخل الملاعب وخارجها، وسيشمل مجموعة من الأنشطة الرقمية وأنشطة الرياضات الإلكترونية، بما في ذلك تنظيم بطولة «فيفا» عبر الإنترنت لمشجعي مانشستر سيتي واللاعبين غير الرسميين وعشاق الرياضات الإلكترونية، ومنحهم فرصة للفوز بالعديد من الجوائز القيمة.

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