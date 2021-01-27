تأجيل بطولة تجريبية لأولمبياد طوكيو بسبب قيود السفر

المصدر: أ ف ب

قبل أشهر معدودة على استضافة طوكيو للألعاب الأولمبية التي تأجلت لعام بسبب فيروس كورونا، وجد اليابانيون أنفسهم مضطرين الى إرجاء الحدث التجريبي الأول لهذا العام بسبب قيود السفر.

وكان من المقرر أن تستضيف طوكيو بين الرابع والسابع من مارس المقبل بطولة السباحة الفنية التي ستشكل في الوقت نفسه التصفيات النهائية المؤهلة للمسابقة في ألعاب طوكيو الصيف المقبل، وذلك بمشاركة عشر دول في مركز طوكيو للألعاب المائية.

لكن وسائل الإعلام اليابانية كشفت نقلا عن مصادر مقربة من الموضوع أن هناك توجه لإرجاء البطولة التجريبية إلى أبريل أو مايو.

وذكرت التقارير أن الاتحادين الدولي والياباني للسباحة اعتبرا أن قيود السفر المفروضة على الأجانب القادمين إلى اليابان تجعل تنظيم الحدث صعبا للغاية.

ولم يعلق الاتحادان الدولي والياباني على الفور على هذه التقارير، فيما قال منظمو ألعاب طوكيو إنهم لن يردوا على "الشائعات".

وحدود اليابان مغلقة حاليا أمام الزوار الأجانب، مع وجود طوكيو وأجزاء أخرى من البلاد في حالة طوارئ حتى السابع من الشهر المقبل على أقل تقدير، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كوفيد-19".

وتم إعفاء الرياضيين القادمين إلى اليابان من أجل التحضير للألعاب الأولمبية من حظر الدخول، لكن الحكومة ألغت هذا الامتياز في وقت سابق من الشهر الحالي.

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