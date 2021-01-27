2.4 مليار دولار خسائر كبار أوروبا

المصدر: (لندن - أ ف ب)

تواجه الأندية العشرون الأعلى دخلًا في كرة القدم الأوروبية خطر خسارة أكثر من ملياري يورو (2.4 مليار دولار) بسبب تداعيات جائحة كورونا، وفق توقعات خبراء في شركة «ديلويت» المختصة في مجال التدقيق المالي.

وأظهر التقرير الأخير للشركة «فوتبول ماني ليغ» أن إيرادات الأندية العشرين التي شملتها الدراسة تراجعت بمقدار 1.1 مليار يورو في موسم 2019 - 2020 بسبب إقامة المباريات خلف أبواب موصدة وتراجع الدخل من حقوق البث التلفزيوني. وبلغ إجمالي الخسائر في الدوريات الأوروبية «الخمسة الكبرى» وهي إنجلترا، وإسبانيا، وألمانيا، وفرنسا وإيطاليا، إضافة إلى مسابقتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» حوالي 1.2 مليار يورو.

وحافظ برشلونة الأسباني على صدارة جدول الإيرادات على الرغم من انخفاض دخله بنسبة 15 %، ومع ذلك، لا يزال غارقًا في أزمة اقتصادية بسبب الديون المتصاعدة البالغة 1.2 مليار يورو، فيما بقي غريمه ريال مدريد في المركز الثاني متخلفًا عنه فقط بـ200 ألف يورو.

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