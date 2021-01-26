تشيلسي يتعاقد مع المدرب توماس توخيل لمدة 18 شهرا

المصدر: وكالات

توصل نادي تشيلسي الإنجليزي رسمياً لاتفاق عاجل مع المدرب الألماني توماس توخيل لتولي المسؤولية خلفاً للمقال فرانك لامبارد لمدة 18 شهراً.

وأعلن نادي تشيلسي بقرار من مجلس إدارته والمالك الروسي رومان أبراموفيتش رسمياً ظهر الإثنين الماضي إقالة المدرب فرانك لامبارد من منصبه كمدير فني للفريق الأول.

وانهار أداء فريق تشيلسي الفني منذ عدة أشهر الأمر الذي اثر بشكل كبير على نتائج الفريق تحديداً في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد هبوطه للمركز التاسع في جدول الترتيب.

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