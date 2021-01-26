ترتيب هدافي الدوري الانجليزي قبل انطلاق الجولة العشرين

المصدر: البيان الإلكتروني

يستعد هدافو الدوري الإنجليزي لمباريات الجولة العشرين للبطولة، التي ستنطلق اليوم الثلاثاء.

ويتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول، على الرغم من غيابه عن التهديف بالمباراة الخامسة على التوالي في البريميرليغ، برصيد 13 هدفاً .

وجاء ترتيب هدافي الدوري الانجليزي كالتالي:

محمد صلاح برصيد 13 هدفاً.

هاري كين برصيد 12 هدفا بالتساوي مع زميله هيونج مين سون.



برونو فيرنانديز ودومينيك كولفيرت لوين وجيمي فاردي، ولكل منهم 11 هدفاً.



باتريك بامفورد نجم فريق ليدز يونايتد برصيد 10 أهداف .

كالوم ويلسون وويلفريد زاها برصيد 8 أهداف .



داني أنجز لاعب ساوثهامبتون وألكسندر لاكازيت ونيل موباي وماركوس راشفورد وأولى واتكينز،ولكل منهم 7 أهداف .

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