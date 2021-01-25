ظهور أعراض جديدة لفيروس كورونا على زيدان

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف تقرير إسباني اليوم الإثنين عن تطور الحالة الصحية للفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد.

وأعلن ريال مدريد إصابة زيدان بفيروس كورونا، دون أعراض، يوم الجمعة الماضي، وذلك قبل 24 ساعة من مواجهة ألافيس في الدوري.

لكن بحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن الأعراض بدأت تظهر على زيدان، بعد مرور 3 أيام من تواجده في العزل المنزلي، حيث أصيب بالحمى والسعال.

وأضافت الصحيفة، أن الحالة الصحية لزيدان تراجعت، وبالتالي ستتأخر عودته لقيادة ريال مدريد في وقتٍ قريب.

وأوضحت الصحيفة، أن بروتوكول الاتحاد الإسباني ينص على أن المدة الأقل للبقاء في المنزل هي 10 أيام، ومن ثم يعود المصاب للعمل بعد ظهور فحصين سلبيين لكورونا، طالما أنه لم تظهر عليه أي أعراض، ولكن مع الوضع الحالي لزيدان يمكن أن تزيد المدة.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه يجب أن تزول أعراض الإصابة أولا عن الحالة، قبل 3 أيام على الأقل من إجراء فحصٍ جديد.

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