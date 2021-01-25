تيرني مدافع الارسنال يتحدى الثلج

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

حرص كيران تيرني مدافع أرسنال، على الحفاظ على لياقته البدنية من خلال التدرب بالقميص والسراويل القصيرة، متحدياً الثلوج التي غطت ملعب التدريب لندن كولني الخاص بفريقه.

واكتسب اللاعب الأسكتلندي الدولي، شهرة في ارتداء القميص والسراويل القصيرة بغض النظر عن الظروف الجوية خلال التدريبات أو المباريات، وعلى سبيل المثال، استعد في مثل هذا الزي لمباراة أرسنال خارج ملعبه أمام وست بروميتش ألبيون في وقت سابق من هذا الشهر، على الرغم من حقيقة أن الثلج كان يتساقط بكثافة عالية.

وجعل تيرني نفسه محبوباً لدى جماهير أرسنال من خلال عروضه الشاملة، ولكنه غاب عن فريقه عندما خرج أرسنال من كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت الماضي، بالهزيمة أمام ساوثهامبتون بهدف دون مقابل.

وبعد أن أخذ تيرني راحة من هذه المباراة، يمكن أن يعود إلى اللعب عندما يواجه أرسنال نفس المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز عند منتصف ليل غدً الثلاثاء بتوقيت الإمارات.

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